Coldiretti Asti rilancia l’allarme su cibi da laboratorio e alimenti ultraprocessati: «Servono più controlli e trasparenza»

I dubbi sui cibi prodotti in laboratorio e sugli alimenti ultraprocessati tornano al centro del dibattito e a rilanciare il tema è Coldiretti Asti.

L’attenzione viene richiamata su uno studio realizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Campus di Piacenza, al quale hanno contribuito oltre dieci scienziati. Secondo quanto riportato dall’organizzazione agricola, la ricerca evidenzia criticità e interrogativi ancora aperti in merito alla sicurezza, alle caratteristiche nutrizionali e alla sostenibilità ambientale di queste produzioni.

Una posizione che si aggiunge nella battaglia portata avanti da anni da Coldiretti, contraria alla sostituzione degli alimenti provenienti dall’agricoltura e dall’allevamento tradizionali con prodotti realizzati attraverso processi industriali e colture cellulari. Secondo l’associazione, dietro la promessa di cibi più economici, sostenibili e sicuri si celerebbero interessi economici capaci di mettere a rischio il futuro della zootecnia e delle filiere agroalimentari.

Cibi coltivati in laboratorio: dubbi sulla sostenibilità

Uno degli argomenti utilizzati per sostenere lo sviluppo del settore, è stata la promessa di un’alimentazione più economica, sostenibile e sicura per la salute. Prospettiva che, secondo Coldiretti, deve però fare i conti con le difficoltà produttive e con le questioni scientifiche ancora da chiarire.

L’organizzazione sottolinea anche le difficoltà economiche incontrate da diverse realtà imprenditoriali impegnate nello sviluppo di queste tecnologie. Gli elevati costi di produzione e le complessità necessarie per raggiungere una scala industriale economicamente sostenibile avrebbero contribuito alla chiusura di numerose start-up e alla ricerca, da parte di alcune aziende, di nuovi mercati, compreso quello degli alimenti per animali domestici.

Per Coldiretti, queste difficoltà dimostrerebbero i limiti di un modello che rischia di concentrare risorse e opportunità nelle mani di pochi grandi gruppi, mettendo sotto pressione il sistema agricolo e le filiere agroalimentari tradizionali.

La posizione di Coldiretti Asti

A speigare la posizione dell’organizzazione è Monica Monticone, presidente di Coldiretti Asti, che ricorda come le perplessità sui cibi coltivati in laboratorio siano state sollevate fin dalle prime fasi di sviluppo del settore.

«Fin dall’inizio, Coldiretti aveva denunciato il rischio che, dietro alla falsa promessa di un’alimentazione più conveniente e sostenibile, si nascondessero soprattutto gli interessi finanziari di pochi grandi gruppi, mettendo in discussione il futuro della zootecnia e delle filiere agroalimentari tradizionali», sottolinea Monticone.

La presidente ricorda anche la mobilitazione promossa dall’organizzazione, che ha raccolto oltre due milioni di firme e contribuito al percorso che nel 2023 ha portato all’approvazione della legge italiana contro i cibi derivanti da colture cellulari.

Dall’Efsa alla battaglia europea

L’impegno di Coldiretti è proseguito anche a livello europeo. Il direttore di Coldiretti Asti, Giovanni Rosso, ricorda in particolare la manifestazione del 19 marzo 2025 davanti alla sede dell’Efsa, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, a Parma.

«Un impegno giunto in Europa, in seguito alla grande manifestazione del 19 marzo 2025 davanti alla sede di Efsa a Parma, dove 30mila agricoltori avevano chiesto trasparenza, controlli rigorosi e studi clinici e preclinici prima di qualsiasi autorizzazione», afferma Rosso.

Accanto alla questione dei cibi da laboratorio, Coldiretti porta avanti anche la propria iniziativa contro gli alimenti ultraprocessati, sui quali si concentra un crescente interesse da parte della ricerca scientifica per i possibili effetti sulla salute. Secondo l’organizzazione, è necessario promuovere una maggiore attenzione alla qualità degli alimenti e alle abitudini alimentari, soprattutto tra bambini e giovani, favorendo il consumo di prodotti freschi e una dieta equilibrata.

Tra le iniziative, viene citato il progetto Campagna Amica per la Salute, che lo scorso 10 luglio ha rafforzato la collaborazione tra medici, agricoltori e cittadini.

L’iniziativa ha coinvolto oltre 70 ospedali italiani, compreso quello di Asti, con laboratori, convegni e attività dedicate alla promozione di un’alimentazione consapevole. Tra le azioni previste anche l’introduzione dei Mercati Contadini, con la distribuzione di prodotti freschi e provenienti dalle filiere agricole. L’obiettivo è avvicinare i cittadini al cibo di qualità, valorizzando il rapporto diretto con i produttori e favorendo la conoscenza delle caratteristiche degli alimenti.

Il modello alimentare

Per Coldiretti, il confronto sulle nuove tecnologie alimentari deve partire dalla tutela della salute, dell’ambiente e del patrimonio agroalimentare italiano. Difendere le produzioni agricole tradizionali significa, secondo l’organizzazione, proteggere anche la biodiversità, il reddito delle imprese agricole e un modello alimentare fondato sulla qualità e sulla trasparenza.

«Difendere l’agroalimentare, la biodiversità e la Dieta Mediterranea significa difendere anche la salute umana e del pianeta, il reddito degli agricoltori e un modello alimentare fondato sul cibo naturale e sulla qualità e sulla trasparenza», concludono Monticone e Rosso.

La posizione di Coldiretti è destinata a essere portata avanti anche nei prossimi mesi, in Italia e in Europa, con la richiesta di maggiori garanzie scientifiche, controlli rigorosi e informazioni chiare per i consumatori.

«Una battaglia che continuerà in Italia e in Europa, perché il futuro dell’alimentazione non può dipendere dagli interessi finanziari di poche multinazionali prive di scrupoli», concludono.