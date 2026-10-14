Infortuni sul lavoro in crescita anche ad Asti

Dietro ad ogni infortunio c’è una persona, ci sono progetti e sogni che potrebbero non realizzarsi più e dietro ad ogni vittima ci sono orfani e famiglie distrutte. Sono queste alcune riflessioni emerse durante la 76° Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro promossa da ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) durante la quale sono stati consegnati anche i Brevetti Distintivi d’Onore a grandi invalidi del lavoro.

L’evento si è svolto nella sede INAIL alla presenza di autorità civili e militari e di studenti della Casa di Carità Arti e Mestieri.

«Il nostro impegno – ha esordito Patrizia Pichierri, consigliere della sezione provinciale ANMIL Asti e moderatrice dell’incontro – è quello di agire affinché la sicurezza sul lavoro sia sempre più attiva».

I dati astigiani

I numeri a livello nazionale e locale non sono molto confortanti perché tutti in aumento: ad Asti si passa dai 1.037 infortuni del 2025 (calcolati tra gennaio e luglio) ai 1.072 dello stesso periodo del 2026 con un incremento del 3,4%; per quanto riguarda i decessi, invece, si è passati da 2 casi del 2025 a 1 caso del 2026, in controtendenza rispetto ai dati regionali che sono saliti da 44 a 48 ma in linea con i dati nazionali, scesi da 607 a 595.

Allarmanti sono le notizie riguardanti le malattie professionali che hanno avuto una crescita pari al 16,6% a livello nazionale e, addirittura, del 24,0% nella nostra provincia che è passata dai 96 casi del 2025 ai 119 dello stesso periodo di quest’anno.

«Siamo qui a ribadire sempre gli stessi concetti – ha sottolineato Tiziana Biamino, presidente territoriale ANMIL – il 2025 ci aveva già dato numeri spaventosi e il 2026 mantiene lo stesso trend. Non riusciamo ad imboccare la via giusta per incanalarci in una cultura della sicurezza ma noi continuiamo a portare in giro le nostre testimonianze perché se il dolore non si racconta, rischia di essere ripetuto».

Scarsa formazione e informazione del personale, i motivi principali desunti dalla presidente territoriale che aggiunge «la sicurezza può essere un costo al momento ma è sicuramente un investimento a lungo termine» invocando modifiche strutturali ai posti di lavoro.

Tra i numerosi interventi quello di Roberto Sardo, presidente regionale ANMIL: «Non possiamo abbassare la guardia; la sicurezza non va affrontata solo quando succedono incidenti ma deve diventare una priorità, avere interventi mirati, impegno condiviso e continuo per evitare i numeri enormi di ogni anno: 3 morti al giorno oltre 300 malattie professionali riconosciute quotidianamente dall’INAIL e 1 infortunio sul lavoro ogni 53 secondi».

Stefano Calella, presidente Co.Co.Pro.INAIL ha ricordato l’evento “Asti SiCura”, nato dalla collaborazione tra INAIL e Prefettura; Irene Berti, responsabile territoriale INAIL ha menzionato i servizi forniti da INAIL “prestazioni la cui finalità è quella del recupero funzionale, dell’autonomia e del ritorno al lavoro della persona”. Giuseppe Recupero, capo Gabinetto della Prefettura ha tra l’altro commentato: «a chiunque potrebbe succedere un infortunio, anche ai migliori, ad Asti però c’è una rete che funziona e vigila ogni giorno».

«I dati sono allarmanti – ha confermato il Questore Marina Di Donato – c’è ancora tanto da costruire ma come rete si sta facendo moltissimo, a cominciare dai controlli con l’Ispettorato del Lavoro indispensabili e, da un lato, rassicuranti».

Interessanti anche gli interventi dell’assessore Giovanni Boccia che ha ricordato un incidente sul lavoro successo al figlio di una collega mentre il vicepresidente della Provincia, Davide Migliasso, ha menzionato tre pilastri fondamentali: memoria, prevenzione e impegno.

Il Segretario Generale CGIL Asti, Giuseppe Morabito e il direttore dello SPRESAL ASL At, Roberto Zanelli hanno sottolineato l’importanza di come sicurezza sia cultura e debba quindi essere argomento scolastico.