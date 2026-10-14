Luca Pio, primo docente italiano alla Saclay di Parigi

Luca Pio, quarantunenne canellese, è stato nominato docente di Chirurgia oncologica pediatrica all’Università di Parigi. Ci concede una intervista telefonica serale dopo aver operato tutto il giorno dimostrandosi una persona umile, disponibile e rispettosa del lavoro altrui anche se la sua carriera è ad un punto altissimo in un ateneo di Medicina tra i migliori al mondo. Un cammino iniziato in Italia. «Ho vissuto la gioventù a Canelli, studiato all’Università di Genova e specializzato in chirurgia pediatrica all’ospedale “Gaslini”. Poi ho proseguito prendendo un dottorato negli Stati Uniti e poi sono arrivato alla Université Paris Saclay – ci racconta – Per me è un grande privilegio considerato che lo Shangai Ranking la considera la tredicesima migliore università del mondo».

Come mai è andato ad insegnare all’estero?

«Perché all’epoca non c’erano possibilità per potermi formare ed avere una crescita del genere. Ho proseguito all’estero il percorso che avrei voluto fare in Italia».

Quali sono le differenze tra il sistema universitario francese e quello italiano?

«L’università francese, al momento, è molto meritocratica ed i contratti sono economicamente più vantaggiosi. Quelli che “si fanno il mazzo” seriamente hanno molte più opportunità di raggiungere certe posizioni».

Ha trovato difficoltà, come medico italiano, ad inserirsi nel contesto francese?

«Assolutamente no. Ho avuto le porte aperte e la possibilità di avere un mentore che mi ha formato, seguito, guidati e fatto crescere. Certo ho lavorato sodo per dimostrare di avere le competenze ma la mia nazionalità non è mai stata un ostacolo».

Secondo lei, un medico francese, in Italia avrebbe lo stesso trattamento?

«Non troverebbe le stesse possibilità di crescita professionale e di certo non lo stesso trattamento economico».

Lei vive in Francia con la sua famiglia (moglie e figlia). Le manca l’Italia?

«Mi manca tantissimo. Potessi fare nel mio Paese quello che faccio qui, studiare, approfondire, innovare, tornerei anche domani. Ma al momento non ci sono le condizioni».

In cosa si riconosce Astigiano?

«Io sono convinto che bisogna sempre portarsi dietro le radici ed io, da bravo astigiano, ho una seria dedizione a lavoro. Mio nonno era viticoltore, sempre in campagna giorno e notte. I miei genitori, mio papà carabiniere, mia mamma casalinga, hanno sempre avuto grande rispetto per il serio lavoro. Questo esempio guida ogni mia giornata. Tra l’altro io sono enologo, diplomato ad Alba e questo background contadino, legato alla meticolosità, all’uso di molte discipline, è alla base del mio lavoro anche quando opero i tumori nei bambini».

A tavola vino italiano o francese?

«Senza dubbio, piemontese».