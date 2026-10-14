Toto-candidature ad Asti, nel centrodestra rispunta il nome di Stefania Morra

Il campo progressista del centrosinistra ha trovato il suo candidato sindaco, Michele Miravalle, con il quale tenterà di strappare al centrodestra il governo di Asti dopo dieci anni di amministrazione Rasero. Quest'ultimo, chiusa - quasi - la parentesi della presidenza della Banca, è tornato in gran spolvero sui social riprendendo in mano una comunicazione politica di cui è maestro e dimostrando di voler essere comunque protagonista della campagna elettorale del centrodestra.

Il passaggio di testimone tra Rasero e il futuro candidato sindaco della coalizione non sarà deciso a colpi di like, ma negli incontri di partito e nelle segreterie dove si andrà a valutare quale potrebbe essere l'uomo o la donna giusta per tentare la terza vittoria di fila, un risultato che sarebbe senza precedenti. I nomi non mancano. Solo pochi giorni fa il sindaco Rasero, interpellato su chi potrebbe avere le capacità per raccogliere la sua “eredità amministrativa e politica” avrebbe rilanciato Stefania Morra, attuale vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici. Morra non è mai stata candidata in una lista, ma è stata due volte chiamata in Giunta dallo stesso Rasero. Un tecnico, non politico, di cui Rasero ha sempre avuto piena fiducia affidandole gli assessorati più importanti, non da ultimo il Bilancio.

Ma poiché la partita si gioca a più livelli, coinvolgendo le segreterie torinesi e romane, ci sono altri nomi in ballo che potrebbero portare a casa la candidatura. Non è un segreto che Fratelli d'Italia guardi al suo deputato di riferimento, Marcello Coppo, reduce dal primo mandato al Parlamento. Coppo potrebbe essere il candidato a sindaco capace di unire le varie anime del centrodestra? Potrebbe, ma per lui l'eventuale elezione a primo cittadino significherebbe rinunciare a un possibile secondo mandato alla Camera dei Deputati anche alla luce della nuova legge elettorale che lo vedrebbe come uno dei pochi astigiani con qualche possibilità di essere eletto. C'è poi Forza Italia che aspira a indicare il candidato della coalizione. A oggi l'assessore Marco Galvagno si è «messo a disposizione della città per trovare la sintesi tra le anime civiche e i vari partiti - spiega il diretto interessato - L'obiettivo è dare novità e continuità per il buon lavoro svolto».

In questo caso, oltre allo stesso Galvagno, ci sarebbero altri nomi in pole position: l'assessora Loretta Bologna e Debora Biglia, consigliera comunale e regionale. Dal mondo delle liste civiche c'è poi Andrea Fea, a sua volta pronto a mettersi a disposizione della coalizione di centrodestra.