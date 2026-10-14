Prevenzione del suicidio, parliamone sulla panchina gialla

Chiedere «come stai davvero?» e aggiungere «se ti va fermati a parlarne con noi...» può essere la frase preziosa che tanti vorrebbero sentirsi dire, quella che potrebbe cambiare una giornata e, forse, molto di più. Per questo è nata l'iniziativa ‘La Panchina Gialla', promossa dall'associazione “Un libro per Daniela-Amici di Salvataggio” con il patrocinio del Comune di Asti, un punto di ascolto aperto a tutti dove sabato 17 ottobre, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, in piazza Roma, chi vorrà potrà fermarsi a raccontare, a chiedere consigli, a condividere una preoccupazione o una gioia oppure, semplicemente, a fare due chiacchiere con volontari e professionisti messi gratuitamente a disposizione dall'associazione.

Persone disponibili ad ascoltare veramente e a capire anche un silenzio, a volte più significativo di tante parole. Una panchina che potrebbe trasformarsi in un concreto punto di incontro per sentirsi meno soli e un colore, il giallo, utilizzato nel nastro per la prevenzione del suicidio e per la sensibilizzazione su tematiche legate alla salute mentale. Tutti simboli per rendere più reale la vicinanza che ‘Un libro per Daniela-Amici di Salvataggio', impegnata da anni in un percorso di sostegno per chi ha sofferenze psicologiche e fragilità, dimostra attraverso numerosi appuntamenti, primo fra tutti i gruppi di auto-mutuo-aiuto che si svolgono settimanalmente alla Caffetteria Mazzetti o il progetto Sentinelle rivolto a insegnanti ed educatori per cogliere e riconoscere segnali di disagio nei più giovani.

Una sensibilità che ha portato l'associazione, nata in memoria di Daniela Albertelli, a creare questa iniziativa. Una panchina gialla per cambiare prospettiva, per dire «io ci sono», «io ti ascolto». Per informazioni unlibroperdaniela@gmai.com - 329 9467258-3287554675.