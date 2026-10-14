Carcere di Asti: sovraffollamento, carenza personale di custodia, criticità sanitarie soprattutto in tema di salute mentale

Il consiglio regionale ha aperto le sue porte alla discussione sul tema del sistema penitenziario in Piemonte, alla presenza, per Asti, del Garante dei Detenuti Domenico Massano e l'assesore alle Politiche sociali del Comune di Asti Eleonora Zollo.

Proprio l'assessore ha portato, nel suo intervento, le principali criticità della Casa di Reclusione di Quarto. Di seguito il testo integrale a sua firma, che riassume quanto da anni confermano sia gli osservatori esterni, sia i Garanti che si sono susseguiti, sia i sindacati di polizia penitenziaria oltre agli avvocati penalisti che su questo tema si sono anche astenuti dalla udienze poche settimane fa.

«Vorrei portare brevemente alcune considerazioni sulla situazione della Casa di Reclusione di Asti, facendo riferimento alla relazione del Garante comunale, Domenico Massano, in cui le diverse questioni sono più ampiamente trattate.

La Casa di Reclusione di Asti è un istituto prevalentemente di Alta Sicurezza, che presenta diverse criticità comuni al sistema penitenziario nazionale, ma anche alcune caratteristiche specifiche.

Partirei dai dati. Nell'aprile 2026, oggi la situazione è analoga, erano presenti 276 persone detenute, a fronte di 200 posti effettivamente disponibili secondo il Garante nazionale, con un tasso di affollamento del 138 per cento. Di queste, 251 appartenevano al circuito di Alta Sicurezza. Si tratta inoltre di una popolazione relativamente anziana, con 137 persone di età superiore ai 50 anni.

Il sovraffollamento aggrava problemi strutturali già presenti: camere di pernottamento anguste, servizi igienici privi di doccia, acqua calda e adeguata aerazione, infiltrazioni, umidità e muffe in diversi locali. Durante l'estate si aggiungono le conseguenze delle temperature elevate, particolarmente pesanti in un edificio costruito prevalentemente in cemento e acciaio, con un isolamento termico inadeguato.

A queste condizioni si accompagna una significativa carenza di personale. Nell'area trattamentale risultavano in servizio soltanto tre funzionari giuridico-pedagogici sui sette previsti, mentre anche la Polizia penitenziaria presenta importanti scoperture di organico. Una situazione che pesa sulle condizioni di lavoro degli operatori e riduce le possibilità di garantire attività, ascolto e accompagnamento individualizzato.

Un'attenzione particolare vorrei riservarla alla tutela della salute, anche per le competenze dirette della Regione.

L'assistenza sanitaria è affidata all'ASL AT e può contare sull'impegno dei professionisti presenti. Rimangono tuttavia difficoltà significative nell'accesso alle visite specialistiche, agli accertamenti diagnostici e nella gestione delle traduzioni sanitarie.

Particolarmente delicata è la situazione della salute mentale. Al momento della relazione annuale, la presenza dello psichiatra e della psicologa era limitata a quattro ore settimanali ciascuno, una disponibilità difficilmente proporzionata ai bisogni presenti, soprattutto considerando l'invecchiamento della popolazione detenuta, le situazioni di disagio psichico, le dipendenze e le fragilità personali.

Su questo aspetti si richiama l'importanza della prevenzione, della continuità delle cure e di una maggiore integrazione tra sanità penitenziaria, servizi di salute mentale, SerD e servizi territoriali.

Un altro ambito fondamentale riguarda il lavoro, l'istruzione e le opportunità trattamentali.

Ad Asti sono presenti esperienze importanti, costruite grazie all'impegno dell'istituto, delle scuole, delle cooperative e del volontariato. Tuttavia, le opportunità rimangono insufficienti rispetto ai bisogni e spesso incontrano ostacoli legati alla carenza di personale, agli spazi disponibili e alle procedure autorizzative.

Negli ultimi mesi, inoltre, alcune disposizioni relative al circuito di Alta Sicurezza hanno reso più difficile il coinvolgimento della comunità esterna, ostacolando anche iniziative consolidate con le scuole e con le famiglie.

Ad Asti abbiamo cercato di rispondere attraverso il Tavolo Carcere-Città, una rete coordinata dal Garante che coinvolge associazioni, cooperative, istituzioni, servizi e realtà formative, con l'obiettivo di mantenere aperto il rapporto tra l'istituto e la comunità.

Credo che proprio da qui occorra ripartire.

La condizione delle persone detenute non può essere considerata solo una questione interna all'istituzione penitenziaria. Le persone che vivono in carcere continuano a essere parte della nostra comunità e, nella grande maggioranza dei casi, vi faranno ritorno.

L'articolo 27 della Costituzione ci chiede di garantire una pena rispettosa del senso di umanità e orientata alla rieducazione. Questo richiede anche di intervenire sulle condizioni materiali della detenzione e di rendere concretamente accessibili le opportunità di cura, formazione, lavoro e mantenimento delle relazioni.

È una responsabilità che riguarda tutte le istituzioni, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, e che richiede un impegno condiviso e continuativo».