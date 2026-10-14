Cristallizza i tessuti e crea due abiti unici: il talento di Cristina Massano

Due abiti progettati e realizzati interamente a mano, un’ispirazione che arriva dall’architettura barocca di Torino e una tecnica molto particolare per trasformare i tessuti attraverso la formazione di cristalli. Cristina Massano, diciotenne di Motta di Costigliole, frequenta il quinto anno del corso moda dell’Istituto Castigliano. Poche settimane fa ha presentato le proprie creazioni durante la sfilata organizzata per celebrare i vent’anni del corso di Moda dell'Istituto.

Il progetto si distingue soprattutto per la scelta di sperimentare la cristallizzazione direttamente sui tessuti, una lavorazione che Cristina ha scoperto attraverso le proprie ricerche online e che ha deciso di applicare ai suoi abiti, affrontando un procedimento piuttosto lungo.

Dalle chiese gemelle di Torino all’abito sartoriale

Il tema assegnato alla classe per la sfilata era quello delle città del territorio, nel loro caso, Torino. Cristina ha scelto di ispirarsi alle chiese gemelle di Piazza San Carlo, Santa Cristina e San Carlo Borromeo, reinterpretandone le caratteristiche architettoniche attraverso due creazioni apparentemente simili, ma differenti.

«Mi ero proprio innamorata di Piazza San Carlo. Passandoci nel mezzo, magari neanche te ne accorgi, poi quando ti giri vedi la bellezza della struttura, dell’architettura», racconta Massano.

A colpirla sono state soprattutto le differenze tra i due edifici, apparentemente simili ma caratterizzati da dettagli e decorazioni differenti. Da qui l’idea di realizzare due abiti che richiamassero le due strutture.

Uno degli elementi principali del progetto è il corsetto, la cui forma riprende la caratteristica finestra ovale presente al centro delle facciate. Anche le linee degli abiti sono state studiate per richiamare l’essenzialità delle architetture, senza volumi eccessivamente elaborati.

A distinguere ulteriormente le due creazioni sono le parti superiori: una più morbida e simile a uno scialle, ispirata alla maggiore semplicità della chiesa di San Carlo Borromeo, l’altra caratterizzata da un coprispalle più strutturato, pensato per richiamare la ricchezza delle decorazioni e delle statue di Santa Cristina.

La cristallizzazione sui tessuti: una tecnica sperimentale

L’elemento più singolare del lavoro di Cristina è la cristallizzazione dei tessuti attraverso l’utilizzo del borace. La tecnica, scoperta sui social dalla studentessa, permette di ottenere una superficie decorata dalla formazione di cristalli direttamente sul materiale.

«Mi sono imbattuta in questa ragazza che ha fatto questa lavorazione di cristallizzare il tessuto», spiega Cristina, raccontando come sia nata l’idea di sperimentare il procedimento per i propri abiti.

La lavorazione prevede la preparazione di una soluzione di acqua calda e borace, nella quale viene immerso il tessuto. Durante il periodo di riposo, che nel procedimento seguito è di circa nove ore, possono formarsi cristalli sulle fibre. Il risultato dipende dalle condizioni della lavorazione e dal tipo di tessuto utilizzato.

La difficoltà maggiore non è stata soltanto sperimentare la tecnica, ma adattarla alla realizzazione sartoriale. Per lavorare correttamente i singoli elementi, Cristina non ha potuto trattare il corsetto già assemblato. Da qui la necessità di procedere pezzo per pezzo, cucendo poi tutto rigorosamente a mano.

Un lavoro che richiede pazienza, precisione e capacità, ma che dimostra anche il talento e l'attitudine della giovane alla sperimentazione.

La passione per il disegno e il percorso al Castigliano

Cristina Massano frequenta il quinto anno del corso moda dell’Istituto Castigliano: «Mi piace disegnare e subito ero rivolta verso un percorso di studi più artistico. Poi ho trovato il Castigliano e, vedendo com’era strutturato il corso moda, mi sono veramente innamorata», racconta.

La studentessa riconosce nella manualità uno degli aspetti che più la appassionano: «Sono sempre stata molto più per la pratica, mi piace proprio fare qualcosa con le mie sole mani».

A maggio sarà impegnata nella sfilata di fine anno, evento per il quale gli studenti dovranno sviluppare nuovi progetti a partire da un tema assegnato, seguendo tutte le fasi della realizzazione, dai bozzetti alla scelta dei tessuti, fino alla confezione.