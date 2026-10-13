Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 ottobre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Vincite
13 Ottobre 2026 21:16:56
Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 13 ottobre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.
Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 4 punti “5”, ciascuno dei quali vince 42.393,20 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 40.300.000 €.
Bari: 56 – 21 – 79 – 19 – 67
Cagliari: 23 – 76 – 52 – 15 – 63
Firenze: 22 – 63 – 81 – 76 – 49
Genova: 17 – 57 – 79 – 14 – 68
Milano: 1 – 3 – 46 – 32 – 29
Napoli: 69 – 23 – 30 – 80 – 10
Palermo: 76 – 84 – 49 – 87 – 82
Roma: 20 – 6 – 36 – 62 – 18
Torino: 41 – 55 – 33 – 8 – 87
Venezia: 39 – 6 – 81 – 41 – 79
Nazionale: 52 – 33 – 59 – 45 – 12
La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.
Combinazione vincente: 4 – 38 – 78 – 21 – 30 – 33
Numero Jolly: 41
Numero SuperStar: 34
Jackpot per la prossima estrazione: 40.300.000 €
Punti 6: nessuno
Punti 5+1: nessuno
Punti 5: 4 da € 42.393,20
Punti 4: 525 da € 330,26
Punti 3: 19.752 da € 26,35
Punti 2: 310.035 da € 5,20
6 Stella: nessuno
5+1 Stella: nessuno
5 Stella: nessuno
4 Stella: 3 da € 33.026,00
3 Stella: 75 da € 2.635,00
2 Stella: 1.274 da € 100,00
1 Stella: 8.514 da € 10,00
0 Stella: 18.747 da € 5,00
Numeri vincenti:
1 – 3 – 6 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 39 – 41 – 52 – 55 – 56 – 57 – 63 – 69 – 76 – 79 – 81 – 84
Numero Oro: 56
Doppio Oro: 56 – 21
8 – 14 – 15 – 19 – 30 – 32 – 33 – 36 – 46 – 49 – 62 – 67 – 68 – 80 – 87
37 – Piano
33 – Elica
13 – Rana
19 – Risata
8 – Braghe
Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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