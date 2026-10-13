Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 ottobre 2026: tutti i numeri vincenti e jackpot aggiornato

Si sono concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 13 ottobre 2026. Come di consueto sono stati sorteggiati i numeri delle undici ruote del Lotto, la combinazione vincente del SuperEnalotto con Numero Jolly e SuperStar e i venti numeri del 10eLotto serale.

Nel concorso di oggi non sono stati realizzati né il “6” né il “5+1”, sono stati invece centrati 4 punti “5”, ciascuno dei quali vince 42.393,20 euro. Il jackpot continua a crescere e sale per la prossima estrazione a 40.300.000 €.

Lotto – I numeri sulle ruote di martedì 13 ottobre 2026

Bari: 56 – 21 – 79 – 19 – 67

Cagliari: 23 – 76 – 52 – 15 – 63

Firenze: 22 – 63 – 81 – 76 – 49

Genova: 17 – 57 – 79 – 14 – 68

Milano: 1 – 3 – 46 – 32 – 29

Napoli: 69 – 23 – 30 – 80 – 10

Palermo: 76 – 84 – 49 – 87 – 82

Roma: 20 – 6 – 36 – 62 – 18

Torino: 41 – 55 – 33 – 8 – 87

Venezia: 39 – 6 – 81 – 41 – 79

Nazionale: 52 – 33 – 59 – 45 – 12

La verifica ufficiale delle vincite è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli qui.

SuperEnalotto – Estrazione di martedì 13 ottobre 2026

Combinazione vincente: 4 – 38 – 78 – 21 – 30 – 33

Numero Jolly: 41

Numero SuperStar: 34

Jackpot per la prossima estrazione: 40.300.000 €

Vincite e quote SuperEnalotto

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 4 da € 42.393,20

Punti 4: 525 da € 330,26

Punti 3: 19.752 da € 26,35

Punti 2: 310.035 da € 5,20

Quote SuperStar

6 Stella: nessuno

5+1 Stella: nessuno

5 Stella: nessuno

4 Stella: 3 da € 33.026,00

3 Stella: 75 da € 2.635,00

2 Stella: 1.274 da € 100,00

1 Stella: 8.514 da € 10,00

0 Stella: 18.747 da € 5,00

10eLotto serale – martedì 13 ottobre 2026

Numeri vincenti:

1 – 3 – 6 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 39 – 41 – 52 – 55 – 56 – 57 – 63 – 69 – 76 – 79 – 81 – 84

Numero Oro: 56

Doppio Oro: 56 – 21

Numeri Extra

8 – 14 – 15 – 19 – 30 – 32 – 33 – 36 – 46 – 49 – 62 – 67 – 68 – 80 – 87

Simbolotto – Estrazione di martedì 13 ottobre 2026

37 – Piano

33 – Elica

13 – Rana

19 – Risata

8 – Braghe

Il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sono giochi con vincite in denaro. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Si invita a giocare responsabilmente. I numeri devono essere sempre verificati sui siti ufficiali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.