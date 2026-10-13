La Fondazione CR di Asti apre le porte all’arte: visite teatralizzate dedicate a Guglielmo e Orsola Caccia

La Fondazione Cassa di Risparmio di Asti aderisce anche quest’anno a “è cultura!”, il Festival diffuso promosso dall’ABI – Associazione Bancaria Italiana e dall’ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, in programma dal 16 al 24 ottobre in tutta Italia. L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, punta ad avvicinare il pubblico al patrimonio artistico e culturale custodito e valorizzato da banche e fondazioni di origine bancaria.

Sabato 17 ottobre la sede della Fondazione, in corso Alfieri 326 ad Asti, ospiterà “Ritratto d’artista con angelo”, una visita teatralizzata che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della collezione di dipinti custodita nelle sale, con un’attenzione particolare alle opere di Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo, e della figlia Orsola Maddalena Caccia, la celebre monaca pittrice.

L’appuntamento darà l'opportunità ai visitatori di avvicinarsi ai due artisti, mescolando la conoscenza delle opere con il racconto delle loro vite e del periodo storico in cui vissero. Il percorso sarà ambientato nel 1619, quando Guglielmo Caccia, ormai affermato pittore, è preoccupato per il futuro della propria famiglia e della sua bottega. Alla ricerca di un segno, l’artista entra nel convento dei francescani di Asti: da un incontro inatteso prende avvio un viaggio nella sua storia personale e artistica.

La rappresentazione, affidata agli attori Emanuele Arrigazzi e Patrizia Camatel, si svilupperà direttamente nelle sale della Fondazione, prendendo spunto dalle opere esposte. Tra queste figurano La Vergine col Bambino e San Giorgio di Guglielmo Caccia e Le Sibille di Orsola Maddalena Caccia.

«Aprire le porte della Fondazione significa condividere con la comunità un patrimonio che abbiamo il compito non soltanto di custodire, ma soprattutto di far conoscere e vivere», spiega Livio Negro, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. «La formula della visita teatralizzata ci consente di avvicinare il pubblico alle opere di Guglielmo e Orsola Caccia attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente, trasformando la visita in un’esperienza capace di unire arte, storia e racconto».

Come partecipare

Sono previste due visite teatralizzate, alle 15.30 e alle 17.30 di sabato 17 ottobre, nella sede della Fondazione CR Asti, in corso Alfieri 326.

La partecipazione è esclusivamente su prenotazione, da effettuare entro giovedì 15 ottobre.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Fondazione all’indirizzo e-mail segreteria@fondazionecrasti.it oppure telefonare al numero 0141 592 730.