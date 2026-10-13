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Territorio

Cortandone in lutto, si è spento il sindaco Claudio Stroppiana

Era alla guida del piccolo Comune da quattro mandati. Il ricordo del suo vice

Daniela Peira

Daniela Peira

13 Ottobre 2026 19:15:06

Cortandone in lutto, si è spento il sindaco Claudio Stroppiana

Il sindaco Claudio Stroppiana

Un giorno triste per Cortandone, piccolo Comune sulla provinciale che da Monale conduce a Cortazzone e Montafia. E' venuto a mancare il suo sindaco, Claudio Stroppiana, 78 anni, originario del paese. L'uomo da tempo era stato colpito da una malattia molto grave.

Era in amministrazione comunale dal 2009  dopo una carriera di responsabile amministrativo della filiale di un'azienda di servizi. E' stato riconfermato quattro volte sindaco e sotto la sua guida il piccolo Comune ha ricevuto molti impulsi per scelte al passo con i tempi.

«Claudio è stato ben più di un sindaco per il paese di Cortandone - lo ricorda il vice sindaco Alberto Pelisetti - Era stato un pastore di tutti, così come lo era anche della comunità evangelica che vive in paese. E' stato un faro, una guida per tanti anni per il Comune, dosando con grande saggezza sia la sua dialettica che condotte sicure e determinate quando necessarie. La sua morte - prosegue il vice sindaco - è una grande perdita per il nostro paese ma anche per quelli limitrofi, a giudicare delle attestazioni di stima ed affetto che già ci sono arrivate da altri primi cittadini. Per me  è stato un maestro di vita dal punto di vista amministrativo ma anche personale, aiutandomi a crescere come fosse un secondo papà» 

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