Il Gruppo Alpini di Cocconato festeggia settant'anni dalla sua fondazione

Nel fine settimana il Gruppo Alpini festeggia il 70° di fondazione.

Sabato 17 alle 17 al Palamenta di Piovà Massaia verrà messa in scena la rappresentazione teatrale “Nessuno resti indietro” rievocazione della celebre battaglia di Nikolajewka, scritta e diretta da Gianfranca Bonino e interpretata dall’associazione “Et veuli che t’la conta”, con la partecipazione del coro Ana Valle Belbo, del quartetto di violoncelli della scuola “Progetto futuro musica” di Villafranca d’Asti e del trombettista Gianni Di Lisi; voce narrante Michele Massaia.

“Nikolajewka – Nessuno resti indietro” racconta la drammatica esperienza degli Alpini italiani durante la ritirata dalla Russia nell'inverno del 1942-1943. Attraverso la voce del loro cappellano e le testimonianze dei soldati, l'opera racconta la fame, il freddo, la paura e la sofferenza vissuti dagli Alpini, ma anche la solidarietà e il coraggio con cui affrontarono la difficile ritirata.

Combattuta il 27 gennaio 1943 sul fronte sovietico, fu una delle battaglie più terribili del conflitto, in cui gli Alpini della Tridentina riuscirono a rompere l’accerchiamento russo; l’eroico comportamento di cappellano militare don Antonio Monchietto (parroco di Cocconato dal 1954 al 1983) gli valse la medaglia di bronzo al valor militare. Al termine distribuzione di polenta con salsiccia e gorgonzola.

Domenica alle 8.15 l’ammassamento dei partecipanti in piazza Giordano con colazione alpina. Dopo l’alzabandiera e il saluto in musica della fanfara La Tenentina. Alle 9.15 inizio della sfilata, con onori ai monumenti degli Alpini e dei Caduti, alla tomba di don Antonio.

Quindi la messa celebrata dal parroco don Daniele Varoli e animata dalla corale. Al termine la sfilata per le vie del paese e il pranzo al ristorante Vecchio Castagno.

Un gruppo Alpini a Cocconato era stato costituito dopo il primo conflitto mondiale, ma aveva di fatto cessato l’attività dopo la scomparsa dello storico capogruppo Valentino Castello.

Nel 1956 alcuni alpini reduci dalla seconda guerra mondiale decisero di rifondare, nell’ambito della sezione di Asti, il Gruppo Alpini e scelsero come capogruppo il parroco don Monchietto, cappellano del Battaglione Verona nella tragica campagna di Russia.

A lui subentrerà a fine anni Sessanta Luciano Vai che restò in carica fino al 2010, anno della sua scomparsa. Dal 2012 al febbraio 2026 gli Alpini sono stati guidati da Piegiorgio Bertocco, quando ha passato il testimone a Mario Desiderio Averone.