«Basta rassegnarsi al ‘non si può fare', Asti ha bisogno di scelte coraggiose e nuove» [VIDEO]

Dopo la candidatura a sindaco per la coalizione progressista, Michele Miravalle affronta alcuni temi strategici che intende inserire nel programma elettorale.

Dopo mesi di confronti, la coalizione progressista ha quindi deciso di candidarla ufficialmente a sindaco.

L'unità delle forze progressiste è un valore aggiunto che gioverà a tutti. Avere una squadra ampia e plurale che, magari anche da diversi punti di vista, si dà un metodo di lavoro e poi riesce a fare sintesi, è ciò che serve a una città come Asti in un oggettivo momento di difficoltà.

In Consiglio non ha risparmiato critiche all'attuale amministrazione. Ultimamente c'è stato il ‘caso banca', ma il suo ruolo principale sarà riportare il centrosinistra a vincere dopo 10 anni. Quali sono le priorità che si è dato?

Continueremo fino all'ultima seduta a fare l'opposizione che abbiamo sempre fatto, dura quando c'era da essere duri, ma sempre responsabile e costruttiva. Non siamo mai scaduti nella polemica spiccia, che lascia il tempo che trova, anche perché gli astigiani sono molto intelligenti da capire ciò che ha funzionato e cosa no. Il primo tema che bisogna affrontare è quello della crisi climatica e della mitigazione dei suoi effetti, considerando che usciamo dall'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Asti ha una corona verde di ventine, una risorsa molto preziosa a contrasto alla crisi climatica e questo significa anche immaginarsi un nuovo verde pubblico. Stiamo ragionando intorno a tre nuovi parchi, o comunque rivisitazioni di quelli attuali, che dovranno essere parte integrante della città: il parco delle Antiche Mura, oggi scandalosamente non fruibile, il parco fluviale del lungo Borbore, una grande opportunità legata al trasformazione dell'ex Saclà e il Bosco degli Astigiani con l'anello ciclopedonale di Viatosto. Contrastare il cambiamento climatico significa essere non solo la città del vino, ma anche dell'acqua con Tanaro e Borbore di nuovo protagonisti.

Quando ci sono eventi atmosferici di un certo livello abbiamo strade che vanno a bagno, allagamenti continui, problemi nel centro storico. Bisognerà fare qualcosa, ma con quali soldi?

Il bilancio del Comune deve fare anzitutto delle scelte di orientamento e queste spettano all'amministrazione, ma bisogna anche capire da dove arrivano i soldi e verso dove vanno i finanziamenti, sia a livello nazionale sia europeo. C'è in corso la discussione in Europa sui nuovi fondi strutturali. Bisogna capire quali sono le linee guida dentro quei fondi e andarle a intercettare sul cambiamento climatico. Un esempio concreto? Tutti i finanziamenti sull'urbanistica andranno verso ciò che si chiama il ‘depaving', avere meno asfalto nei nostri quartieri. Questa, ad esempio, è una grande occasione perché potremmo immaginarci di creare nuove aree verdi anche contro gli allagamenti.

Proposte nel sociale?

Asti sarà il primo capoluogo di provincia del Piemonte ad avere l'accesso agli asili nido universale e gratuito. È una misura che costa mezzo milione di euro su un bilancio comunale di circa 120 milioni. Significa trovare le risorse necessarie a coprire quella parte di quote degli asili nido che non viene coperta dal bonus nido nazionale, ma vuol dire lanciare un segnale molto chiaro a tutte le famiglie.

Passiamo alla sicurezza di Asti. È favorevole all'intervento, anche se molto improbabile, dell'Esercito?

Siamo spesso abituati a ragionare sulla sicurezza come repressione, ma c'è tutto il tema della prevenzione su cui il Comune può dire la sua. Voglio essere molto concreto anche rispetto al disagio giovanile: serve tornare a una presenza costante e fisica delle strutture comunali nei quartieri. Abbiamo in mente i presìdi di quartiere che saranno luoghi fisici non solo degli sportelli amministrativi dove l'agente municipale, l'infermiere di comunità, l'educatore di strada, il mediatore culturale prevengono situazioni di disagio.

Asti ha bisogno di creare occupazione, opportunità di lavoro. Si è parlato molto di logistica, ma ancora non si è visto nulla di concreto.

Credo che lo sviluppo economico della città passi attraverso tre zone: l'ex ospedale, l'ex Waya e la futura area dell'ex Saclà. L'ultima è più interessante rispetto alle prospettive urbanistiche, ma le prime due sono decisamente legate al tema del lavoro e dello sviluppo economico. Sul vecchio ospedale sono molto arrabbiato perché trovo scandaloso che il potere economico e politico di Asti in vent'anni non sia stato neanche in grado di muovere un mattone. Attorno al vecchio ospedale può esserci un ragionamento molto serio rispetto allo sviluppo strategico dell'Università. Dovremmo arrivare a dire con coraggio che la parte moderna può essere abbattuta, magari per fare dei parcheggi sotterranei e per aprire una grande piazza la quale, insieme ai giardini pubblici, diventi uno spazio centrale mettendo a disposizione di Astiss il vecchio chiostro. Sull'ex Waya stiamo pensando a una cittadella dell'energia e dell'economia digitale perché si tratta di un settore economico trainante.

Nel frattempo il Palazzetto si è allagato di nuovo ed entra la pioggia anche in altre palestre, come in quella della Brofferio.

L'amministrazione “del quotidiano” è fondamentale. Per questo abbiamo l'idea di istituire un pronto intervento dei lavori pubblici, un servizio subito contattabile e magari senza affidarsi sempre ad appalti esterni. Metterci un anno per cambiare uno scivolo, come successo al parco del Borbore, non è normale.

Gaia e Asp, con le future gare sull'idrico e trasporto rappresentano un'altra sfida. Su Gaia ci sono sindaci che vorrebbero cedere ulteriori quote a Iren (già al 45%) il che la trasformerebbe nel socio di maggioranza. Favorevole alla cessione di quote anche il sindaco di S. Martino Alfieri che è consigliere provinciale del Pd.

Un errore strategico su Gaia è stato quello, ad esempio, di convincerci che fare lo spezzatino delle questioni fosse una buona idea. I rapporti con Iren vanno gestiti su un tavolo unico perché altrimenti abbiamo il paradosso di una società che da una parte vuole crescere in Gaia e dall'altra diminuisce le commesse lasciando a casa circa 100 lavoratori del call center. Sono davvero stupito dal fatto che non ci sia stato un ragionamento unitario in cui però il Comune deve andare con la schiena dritta. Sappiamo bene che Asti può diventare terra di conquista. Sull'idrico, ad esempio, mi domando che cosa aspettiamo a dire che la gestione dell'acqua pubblica dovrà restare pubblica. Inoltre non credo che quell'offerta di Iren sparisca nel nulla al 1° gennaio, quindi potremmo serenamente prenderci il tempo che sarà necessario e capire qual è la soluzione migliore. Per quanto riguarda Gaia, Gamba esprime una posizione quale sindaco di San Martino Alfieri.

Come campo progressista siete contro il nuovo collegamento sud/ovest ‘Caso' ma per interventi mirati sulle strade già esistenti. Nel frattempo, il traffico quotidiano è un caos impressionante.

Questa situazione che il traffico di Asti assomiglia più al traffico di una grande metropoli del sud/est asiatico mi ha sempre lasciato stupito. Abbiamo una delibera già pronta: la gratuità di piazza del Palio come parcheggio scambiatore totalmente gratuito. Nell'ex Saclà si potrà pensare a un'alternativa del cavalcavia Giolitti per superare la ferrovia, ma poi c'è la scellerata scelta dell'ingresso in corso Savona con la nuova rotonda. In questo caso credo che la nuova amministrazione debba avere anche il coraggio di dire che, se non funziona, si deve eliminare. Insisteremo per far diventare gratuito il passaggio tra i caselli di Asti Est e Asti Ovest.

Se fosse stato possibile, non l'avrebbero già fatto?

Dipende, come nel caso di Collina Volta, pratica complicata che va avanti da 30 anni. Alla fine si è arrivati a un ‘non si può fare nulla', ma questo modo di approcciarsi ai problemi è sbagliato. Posso accettare l'idea che non si possa fare, ma solo se prima ci abbiamo provato; finché non ci proveremo in maniera seria e ci limiteremo a dire che non si può fare, io non mi rassegnerò.