Dall’Arizona e da Mosca a Montechiaro d’Asti: i creator che fanno conoscere il Monferrato nel mondo

Lasciarsi alle spalle la routine del lavoro d’ufficio per costruire una nuova dimensione di vita è la scelta compiuta da Elena, fotografa di origini russe residente in Italia da 21 anni, e da suo marito Fillip, video maker statunitense arrivato nel nostro Paese un anno fa. Circa dodici mesi fa la coppia ha deciso di dare una svolta radicale alla propria quotidianità acquistando e ristrutturando un'abitazione a Montechiaro d’Asti, scegliendo di stabilirsi nel paese e di integrarsi attivamente nel tessuto della comunità locale.

Dalle colline piemontesi al pubblico globale con "RussAmericanta"

Attraverso il loro canale YouTube, RussAmericanta, Elena e Fillip condividono con il pubblico i viaggi, il cantiere di restauro della loro casa e la vita di tutti i giorni, dedicando spazio soprattutto alle tradizioni, alla storia e alle eccellenze del Monferrato. L'obiettivo della coppia è far scoprire Montechiaro a livello internazionale, agendo come veri e propri "ambasciatori culturali del territorio". Di recente i due hanno accolto nel borgo un'altra coppia di YouTuber statunitensi attualmente residenti in Albania, titolari del canale The Detour Duo, organizzando per loro un soggiorno immersivo tra ospitalità locale, testimonianze storiche e pievi romaniche.

L'accoglienza della comunità e la scoperta di una storia millenaria

L’iniziativa ha trovato il pieno supporto della comunità e dell’amministrazione comunale. Il sindaco Maurizio Marcanzin ha ricevuto gli ospiti nel proprio ufficio, nella sala consiliare e nella sala della giunta, illustrando l'attività amministrativa quotidiana e le prospettive di sviluppo per il presente e il futuro del paese.

Il percorso culturale è stato guidato dal consigliere comunale con delega al turismo Gianluca Rebaudengo, la cui famiglia affonda le radici a Montechiaro da oltre 800 anni. Rebaudengo ha illustrato le origini dell'insediamento, fondato nel 1200 per volere del Comune di Asti come "villa nuova" e scaturito dall'unione di tre borghi preesistenti — Piesenzana, Mairano e Maresco — sancita con il patto di "si sola firma". La delegazione ha visitato le principali architetture sacre del territorio, a partire dalle pievi romaniche campestri di Pisenzana e di San Nazario, proseguendo nel concentrico urbano con le chiese di Santa Caterina, San Bartolomeo e San Rocco.

La visita ha incluso anche il cenacolo d’arte, ex sede storica di Montechiaro al Palio di Asti, e l'approfondimento del Codex Montechiarensis. Questo testo medievale fungeva da vera e propria carta costituzionale e amministrativa della comunità rurale, raccogliendo le norme, i patti e gli statuti che regolavano la vita civile, giuridica ed economica del borgo fin dal XIII secolo.

La sala-mostre con il Codex Montechiarensis

Il fascino del tartufo bianco: "Il Grande Bosco" e le tradizioni locali

Accanto al patrimonio storico, Montechiaro si distingue per la vocazione tartufigena, ospitando una delle riserve più ampie d'Italia: "Il Grande Bosco", un'area di circa 50 ettari situata tra la valle Bariello, Beronco e Seria. Il borgo celebra questa ricchezza con la consolidata Fiera Nazionale del Tartufo Bianco del Monferrato, in calendario per il 7 e l'8 novembre. In occasione della visita dei creator, il vicesindaco Marco Ferrero ha mostrato una simulazione di cerca del Tuber magnatum Pico accompagnato dal proprio tabui (il tipico cane da tartufo).

Un impegno che continua

Al termine dell'esperienza, Elena e Fillip hanno espresso sincera gratitudine per l'ospitalità e la disponibilità ricevute sia dall'amministrazione sia dai concittadini montechiaresi, confermando l'intenzione di proseguire la valorizzazione e la promozione di Montechiaro con nuovi progetti video e fotografici.