Castell’Alfero, bambino senza pranzo alla mensa scolastica: la protesta di una mamma

Un pasto in bianco regolarmente richiesto attraverso l’app della mensa, ma mai arrivato a tavola. E un bambino che, mentre i compagni pranzavano, si è messo a piangere. È quanto racconta una mamma di Castell’Alfero, che vuole segnalare un disservizio avvenuto alla scuola dell’infanzia di via Pastrone e chiedere chiarimenti al Comune e ai responsabili del servizio di refezione scolastica.

La vicenda risale a oggi, 13 ottobre, giorno in cui il figlio avrebbe dovuto ricevere il pasto in bianco, indicato dalla madre attraverso ComunicAPP, il nuovo sistema digitale utilizzato per la gestione della mensa.

Per il piccolo la sosta a mensa è prevista solo due volte a settimana, il martedì e il giovedì. A causa dei suoi gusti alimentari – non gli piacciono i sughi né determinate verdure – la madre seleziona puntualmente la richiesta attraverso il nuovo portale telematico.

La richiesta, secondo quanto riferito dalla donna e confermato dagli uffici comunali, risultava regolarmente registrata. Eppure, al momento del pranzo, al bambino non è stato servito il pasto previsto, mentre agli altri alunni veniva distribuita la lasagna in menu.

A segnalare la situazione alla madre sono state le insegnanti, che l’hanno contattata spiegandole che il piccolo era in lacrime. La donna si è così trovata costretta a lasciare il lavoro e a raggiungere la scuola per riprendere il figlio, evitando che rimanesse senza mangiare fino all’uscita pomeridiana delle 16:30.

Il pasto non servito, ma il credito scalato

Al disagio si è aggiunto un secondo problema: il costo della mensa è stato comunque sottratto dal credito prepagato della famiglia, nonostante il pasto non sia stato consegnato al bambino.

La madre si è quindi rivolta agli uffici comunali per segnalare quanto accaduto e chiedere spiegazioni. Il fatto che la richiesta del pasto in bianco risultasse presente nel sistema, racconta, non ha permesso di chiarire immediatamente perché il bambino non avesse ricevuto quanto previsto. La donna riferisce inoltre di aver cercato più volte di contattare telefonicamente la società che gestisce il servizio mensa, senza riuscire a ottenere risposta.

La famiglia chiede ora che venga verificato l’addebito e restituito il credito relativo al pasto non servito. Ma la richiesta non riguarda soltanto il rimborso: la madre vuole capire dove si sia interrotto il processo tra la registrazione della richiesta e la distribuzione dei pasti e quali procedure possano impedire che una situazione simile si ripeta.

Le richieste di chiarimento

La donna racconta di aver presentato una segnalazione anche alla scuola, ricevendo dalla segreteria dell’Istituto comprensivo di Castell’Alfero l’indicazione che la gestione del servizio mensa è di competenza comunale.

La richiesta della famiglia è dunque che venga ricostruito quanto accaduto, sia chiarito il motivo per cui il pasto non sia stato servito nonostante la prenotazione registrata e siano adottate procedure di controllo in grado di intercettare eventuali errori prima della distribuzione.

«I bambini non sono numeri su uno schermo e non possono essere lasciati senza mangiare per un problema informatico», dice la madre. «Non cerco polemiche fini a sé stesse: voglio risposte, rispetto per le famiglie e la certezza che nessun altro bambino debba vivere una situazione simile».