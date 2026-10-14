Una speranza dall'America per Franca: la sua battaglia contro il tumore e la gara di solidarietà on line per pagarle il farmaco

Franca Fassio, una donna di 60 anni di Asti attualmente ricoverata in ospedale, sta affrontando la battaglia più difficile della sua vita contro un tumore al pancreas. La sua vicenda ha inizio all'inizio del 2024, quando le è stata diagnosticata questa malattia, nota per essere tra le forme tumorali più complesse e difficili da trattare. La famiglia si è affidata inizialmente ai centri specializzati di Verona e Pisa, dove i medici avevano prospettato la possibilità di un intervento chirurgico di asportazione dopo alcuni cicli di chemioterapia.

Tuttavia, a seguito di mesi di cure, gli esami di controllo hanno rivelato la comparsa di una metastasi al fegato, rendendo impossibile l'operazione chirurgica e causando un rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, con frequenti complicazioni che hanno reso necessari ripetuti ricoveri ospedalieri. Di fronte all'impossibilità di proseguire con i trattamenti tradizionali in Italia, la famiglia non si è arresa e ha cercato nuove soluzioni terapeutiche all'estero.

Il marito Giuseppe "Beppe" Lo Monaco si è mosso senza sosta consultando numerosi specialisti lungo tutta la penisola, ricevendo però la dolorosa risposta che la sanità pubblica non avrebbe più opzioni da offrire. La svolta è giunta con l'individuazione di una speranza chiamata Daraxonrasib, una molecola di nuova generazione somministrata in compresse. Questo farmaco è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti lo scorso 26 agosto per il trattamento del tumore del pancreas metastatico già trattato, ma non è ancora commercializzato nell'Unione Europea, dove attende la valutazione dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

I dati clinici sulla nuova molecola indicano progressi significativi per una patologia che in Italia provoca circa 15mila decessi ogni anno. Mentre l'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) e il Ministero della Salute stanno valutando l'attivazione di un programma di uso compassionevole per rendere il farmaco accessibile in Italia, i costi per l'importazione nominale o per il trasferimento negli Stati Uniti risultano insostenibili per un singolo nucleo familiare. Il solo medicinale richiede infatti circa 39.000–40.000 dollari al mese, ai quali si aggiungono i costi per le visite mediche, i trasferimenti e la permanenza oltreoceano. L'obiettivo che vorrebbe ottenere la famiglia è quello «di far ridurre la malattia come sta succedendo in altri pazienti certificati e permetterle di rimettersi fisicamente in forze per riaprire la possibilità dell'intervento».

Per questo motivo i famigliari di Franca hanno avviato una raccolta fondi online, aperta a ogni piccola donazione, finalizzata a sostenere le spese necessarie e garantire alla donna più tempo non solo da trascorrere insieme al marito, ai figli e ai suoi nipotini, ma utile ad attendere che il farmaco diventi disponibile per le cure italiane.

Per partecipare alla raccolta fondi è possibile cliccare sul sito di GoFundMe.