C'è anche la prima sindaca della provincia di Asti in mostra a Palazzo Lascaris

Anche un piccolo Comune come Capriglio ha trovato posto nella mostra fotografica inaugurata sabato scorso nell'atrio di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte dal titolo "Le donne della Repubblica. 80 anni di conquiste nelle cronache dell’ANSA".

E lo ha fatto grazie a Maria Luigia Agagliate, storica maestra del paese ma, soprattutto, prima sindaca di un Comune della provincia di Asti. Lei, che nel 1956 venne eletta prima cittadina in un momento in cui pochissime donne, in Italia, rivestivano quella carica. Lei, che dopo quella prima storica designazione dei suoi cittadini, venne eletta numerose altre volte, segnando il record di legislatura con i suoi 20 anni ininterrotti alla guida del consiglio comunale caprigliese.

Da fonti recentemente esplorate, fu anche fra le primissime sindache dell'intera regione.

La sua è una storia fatta di totale dedizione alla comunità, sia per la sua professione di maestra di generazioni di caprigliesi sia per il suo ruolo di sindaca che prese sempre molto sul serio, tanto che spesso non tornava a casa neppure per il pranzo, percorrendo semplicemente i pochi metri che separavano l'aula di scuola dalle stanze del Municipio, ospitate sempre nello stesso edificio.

Sotto i suoi 20 anni di guida, il paese di Capriglio ottenne l'asfaltatura delle strade, l'illuminazione pubblica e l'allungamento delle linee per quella privata in tutte le case, anche le più lontane, il potenziamento dell'acquedotto e introdusse già primi metodi di assistenza sociale e pedagogica alle famiglie più disagiate. Sempre confrontandosi esclusivamente con consiglieri ed assessori uomini.

Un riconoscimento importante per la sindaca Agagliate che è apparsa, nella mostra, accanto a nomi e volti di donne della statura, ad esempio, delle Madri Costituenti.

La mostra, realizzata dall'agenzia di informazioni Ansa in collaborazione con il Consiglio regionale, curata dal caporedattore Alessandro Galavotti, è stata pensata per raccontare il percorso di emancipazione, partecipazione e conquista dei diritti delle donne lungo otto decenni di storia italiana. Un racconto che, attraverso le immagini storiche tratte dagli archivi, ripercorre le principali tappe dell'evoluzione del ruolo della donna nella società italiana e si sviluppa lungo due direttrici: quella nazionale, che mette in luce i grandi eventi e le figure simbolo che hanno segnato il cambiamento del nostro Paese, e quello regionale, che mette l'accento sulle tante figure femminili che hanno contribuito alla storia del Pimeonte dal 1946 ad oggi. E fra queste, appunto, la sindaca di Capriglio.

All'inaugurazione erano presenti il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, il suo vice Domenico Ravetti, il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, il curatore e caporedattore Ansa Alessandro Galavotti e la responsabile della sede Ansa del Piemonte Claudia Tomatis. Particolarmente gradita anche la presenza di due donne che oggi ricoprono ruoli apicali della giustizia piemontese: la procuratrice generale presso la Corte d'appello di Torino, Lucia Musti, e la presidente della Corte d'Appello, Alessandra Bassi.

Per l'Astigiano era presente Giovanna Cristina Gado, esperta di legislazione sulle pari opportunità e referente per Toponomastica Femminile, da anni in prima linea per il riconoscimento del valore e del ruolo avuto dalle donne nella storia; la dottoressa Gado ha avuto un ruolo importante nella presentazione della figura della sindaca Agagliate al curatore della mostra. Ricordando che la stessa sindaca di Capriglio, è stata ricompresa recentemente nell'Atlante biografico "L'Italia delle Donne", progetto nazionale che raccoglie 300 biografie di figure femminili che hanno segnato la storia del Paese. La raccolta dei dati biografici per entrambi i progetti è stata curata dalla giornalista Daniela Peira.

«Non posso che essere molto orgogliosa della presenza nell'importante e prestigiosa mostra di Palazzo Lascaris della nostra concittadina Maria Luigia Agagliate - è il commento di Tiziana Gaeta, a sua volta sindaca in carica nel paese di Capriglio con l'incarico aggiuntivo di consigliera delegata della Provincia di Asti - E' stata un esempio per tutte le donne che si sono succedute nelle varie amministrazioni locali».

La mostra "Le donne della Repubblica" sarà esposta nell'atrio di Palazzo Lascaris fino a lunedì 30 novembre con ingresso gratuito dalle 10 alle 18.