“Cosa bolle in pentola” apre il calendario di Giochi senza Quartiere 2026/2027

L’area verde Scirè-Risichella e gli spazi della scuola Baussano di Asti hanno ospitato “Cosa bolle in pentola”, il primo appuntamento dell’edizione 2026-2027 di “Giochi senza Quartiere”, il programma di comunità che promuove i principi dell’educazione alla cittadinanza globale.

Protagonisti sono stati circa 230 bambini e ragazzi delle scuole primarie Baussano e Cagni e della scuola secondaria di primo grado Goltieri, che hanno giocato negli spazi con laboratori, giochi e attività pensate per favorire l’incontro, la partecipazione e la collaborazione.

Ad aprire il pomeriggio, gli assessori Loretta Bologna e Paride Candelaresi, che hanno ringraziato le numerose realtà coinvolte nell’organizzazione, sottolineando l’importanza di costruire una comunità viva, capace di rispondere alle diverse esigenze delle persone che la compongono. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Comitato Palio Rione San Martino San Rocco, tra i protagonisti dell’iniziativa.

Anche il sindaco Maurizio Rasero ha condiviso alcuni momenti di gioco con i ragazzi, evidenziando il valore di queste occasioni per promuovere stili di vita positivi, modelli educativi sani e iniziative capaci di prevenire situazioni di disagio nei diversi quartieri cittadini.

Un pomeriggio di attività e laboratori

Tra le attività proposte, il laboratorio teatrale condotto dal regista Alberto Brosio insieme alle ragazze e ai ragazzi di Spazio Kor, il laboratorio delle bandiere curato da Kumpania e il Laboratorio Casa, organizzato dal Centro per le Famiglie in collaborazione con il Coordinamento Asti Est.

Un momento è stato dedicato alla musica, con il laboratorio curato dalla classe 3ª C della scuola Goltieri, e alla danza, con i balli proposti dal Piam. Non sono mancati i giochi di una volta, organizzati dall’Associazione Via Madre Teresa di Calcutta e gestiti dall’équipe DesTEENazione, e il laboratorio creativo promosso dall’organizzazione non governativa Mais.

Nell’area verde Scirè-Risichella, il Rione San Martino San Rocco, insieme ai volontari del Servizio Civile Universale, ha coinvolto bambine e bambini in attività legate alla tradizione del Palio, tra volteggi delle bandiere, suoni dei tamburi e un gioco a terra inclusivo a tema paliofilo.

“Giochi senza Quartiere” prosegue

Il progetto è coordinato e gestito dal Settore Politiche Sociali, Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti, in collaborazione con numerose realtà del territorio. L’appuntamento dell’8 ottobre ha inaugurato un percorso che, attraverso diverse tappe, porterà giochi e laboratori nelle scuole e nei quartieri della città

Il calendario proseguirà nel 2027 con altri appuntamenti pomeridiani, costruiti e realizzati insieme alle realtà territoriali.

Ecco le prossime date:

Giovedì 11 febbraio 2027: all’Istituto Comprensivo 4, con attività alla scuola Domenico Savio e nei locali della Parrocchia San Domenico Savio.

Giovedì 1° aprile 2027: all’Istituto Comprensivo 1, alla scuola Jona e nelle aree esterne, tra cui il parco Ferriere Ercole e gli spazi delle associazioni limitrofe.

Giovedì 29 aprile 2027: all’Istituto Comprensivo 5, alla scuola Martiri e negli spazi della Parrocchia Nostra Signora di Lourdes.

Giovedì 20 maggio 2027: all’Istituto Comprensivo 3, nella zona Praia, presso l’area verde di via Monti, dietro l’asilo nido Il Panda.

Venerdì 4 giugno 2027, dalle 14.30 alle 19: appuntamento conclusivo in via Madre Teresa di Calcutta, con il coinvolgimento di tutti gli Istituti Comprensivi, i laboratori da loro proposti e la partecipazione delle realtà che avranno preso parte alle tappe precedenti.