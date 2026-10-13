Sabato 17 torna Zagor in Cantina 2026 a Bubbio

All’interno della rassegna Vignette in Vigna, la giornata “Zagor in Cantina”, è un appuntamento dedicato al famoso personaggio dei fumetti Zagor.

Sabato 17 ottobre, a partire dalle 14.30 aprirà l'Edicola di Zagor, curata da Claudio Botto. Sempre alle 14.30 spazio all'incontro con gli autori di Zagor. Ospiti della giornata saranno Lola Airaghi, Anna Lazzarini, Moreno Burattini, Oskar Scalco, Cristiano Spadavecchia, Mirko Perniola, Daniele Statella, Fabrizio De Fabritiis, Stefano Fantelli, Gianni Sedioli e Marcello Mangiantini.

A seguire l'incontro con Loris Fusato del canale Youtube "I fumetti di Loris".

Il pomeriggio prosegue alle 16 con l'esibizione degli allievi della Ludosport Alpha all'interno del cortile della cantina, alla 17 invece "Moreno show" a cura di Moreno Burattini.

La giornata si concluderà con la tradizionale Cena Zagoriana solo su prenotazione, telefonando al 333 3403963, all'agriturismo Tre Colline in Langa alle 20.

Per tutta la giornata sarà disponibile il servizio gratuito di navetta, con partenza dalla piazza del Cimitero fino alla Catina Vini Torelli. Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al 347 0632366 oppure scrivere all'indirizzo e-mail: info@vinitorelli.it