Una vita da social: incontri nelle scuole sui rischi che corrono i ragazzi

Anche Asti ha fatto la sua parte nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo che, a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, ha dato origine ad un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week” condotta dalla Polizia Postale.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Polizia Postale nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante gli eventi organizzati dalla Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica di Asti, ci sono stati momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; sono stati inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.