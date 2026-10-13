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Polizia di Stato

Una vita da social: incontri nelle scuole sui rischi che corrono i ragazzi

Anche ad Asti ci sono stati incontri nell'ambito della "action week"

Daniela Peira

Daniela Peira

13 Ottobre 2026 11:00:49

Anche ad Asti ci sono stati incontri nell'ambito della "action week"

Anche Asti ha fatto la sua parte nell’ambito della XIV edizione di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo che, a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni, ha dato origine ad un’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione denominata “Una Vita da Social – Action Week” condotta dalla Polizia Postale.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Polizia Postale nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network.

Durante  gli eventi organizzati dalla Sezione Operativa per la sicurezza cibernetica di Asti, ci sono stati momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line; sono stati inoltre approfonditi i rischi legati alle nuove sfide poste dall’evoluzione tecnologica, con indicazioni utili per un utilizzo più sicuro e consapevole degli strumenti digitali.

L’iniziativa “Una Vita da Social” proseguirà anche nei prossimi mesi, allo scopo di portare il messaggio a migliaia di giovani, per rafforzare il dialogo sui temi della sicurezza digitale, per rendere gli adulti di domani sempre più consapevoli e responsabili, anche in rete.

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