L'uscita serale della maialina scatena la ricerca mentre lei, serafica, passeggia sulla strada [VIDEO]

Sono quasi ipnotiche le immagini della maialina domestica che, ieri sera, come un'adolescente ribelle, è fuggita dal campo recintato in cui i proprietari la tengono abitualmente e si è fatta una passeggiata a Montafia, nella frazione Zolfo.

Serafica, per nulla spaventata nonostante abbia scelto proprio la strada provinciale per "i due passi post cena", non ha ritenuto di doversi spostare neppure con il passaggio delle auto che, per fortuna, a quell'ora del lunedì non è così intenso.

Un'automobilista ha fatto un breve video della sua "scappatella" e lo ha postato per avvertire i proprietari. Visto l'ottimo stato in cui la maialina si presentava, era ovvio che fosse fuggita da qualcuno che la trattava bene e che, probabilmente, la stava cercando.

Ed è stato così. I proprietari hanno spiegato che la maialina è scappata dal recinto e loro non se ne sono accorti subito perché stavano dormendo, chiedendo scusa per eventuali disagi (che non ci sono stati). La presenza della maialina a passeggio sulla strada è arrivata anche ai carabinieri che sono intervenuti per garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità dell'animale. Anche per loro i proprietari della "discola" hanno avuto parole di apprezzamento e ringraziamento.