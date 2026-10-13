Da Calliano Monferrato all’università di Dresda: la Faema del “Bar della Pace” diventa robotica

Una storica macchina per il caffè espresso del Bar della Pace di Calliano Monferrato, conosciuto da tutti come il “mitico caffè del Martin”, è arrivata fino all’Università di Dresda, in Germania, dove è stata integrata in una postazione robotizzata capace di preparare il caffè in autonomia.

A raccontare questa singolare vicenda è il sindaco di Calliano, Paolo Belluardo, che ricorda il ruolo del locale nella vita del paese. Per anni, grazie ai fratelli Anna e Giuseppe, il bar è stato un punto di ritrovo per generazioni di clienti, tra partite a carte, pettegolezzi e discussioni politiche, «quando la politica era Politica con la P maiuscola», in un clima di allegria e spensieratezza.

Una Faema E61 tra storia e innovazione

Protagonista della storia è una Faema E61 monogruppo, modello storico del design industriale italiano. La macchina conserva la caratteristica scocca bombata in acciaio cromato, i manometri, le leve di azionamento e la lancia del vapore, oltre all’insegna rossa retroilluminata con il nome del modello.

Dopo il trasferimento in Germania, l’apparecchio è stato affidato al callianese Gianaurelio Cuniberti, dottore ingegnere e docente e ricercatore all’Università di Dresda. Con il supporto dei suoi collaboratori, la macchina è stata inserita in una cella robotizzata che permette di automatizzare le operazioni necessarie alla preparazione del caffè.

Bracci robotici per preparare l’espresso

La postazione comprende due bracci robotici con funzioni complementari: uno, collocato sul piano di lavoro accanto alla macchina, è predisposto per movimentare la tazzina; il secondo, fissato alla struttura soprastante e dotato di una pinza meccanica, contribuisce alle operazioni di servizio.

Nel laboratorio tedesco, la macchina che per anni ha servito i clienti di un bar monferrino diventa così parte di una sperimentazione che unisce la tradizione dell’espresso italiano alla robotica.

Cuniberti svolge attività di ricerca nei campi della scienza dei materiali, dei biosensori e dell’intelligenza artificiale, occupandosi di progetti innovativi e brevetti con possibili applicazioni industriali.

L’orgoglio di Calliano

La storia ha suscitato l’orgoglio dell’amministrazione comunale e della cittadinanza. Il paese può ritrovare in questa macchina non soltanto un pezzo della propria memoria collettiva, ma anche un legame con il percorso professionale di Cuniberti, apprezzato, sottolinea il sindaco, anche per aver conservato la sua «naturale semplicità».