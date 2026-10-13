Regione Europea della Gastronomia, il Monferrato valuta la proposta di candidatura per il riconoscimento nel 2031

Si è svolto lunedì pomeriggio in Provincia un primo incontro istituzionale dedicato alla proposta di candidatura del Monferrato a "Regione Europea della Gastronomia 2031", promosso dall'associazione SiAmo il Monferrato. L'incontro ha riunito diversi sindaci, amministratori locali ed esperti del settore per valutare le opportunità di un percorso pluriennale volto a promuovere il territorio attraverso la valorizzazione enogastronomica, la cultura e il turismo d'eccellenza.

Ad aprire i lavori è stato il presidente della Provincia di Asti, Simone Nosenzo, che ha sottolineato il valore unitario dell'iniziativa. «Questo progetto è stato presentato qualche giorno fa dall'Associazione SiAmo il Monferrato e credo possa essere una bella opportunità per il territorio – ha detto - Ho pensato che sarebbe stato opportuno trovare un momento istituzionale con tutti gli amministratori per capire se c'è modo di proseguire in quella che ritengo un'ottima iniziativa, lavorando tutti insieme, anche con l’Alessandrino visto che il Monferrato si estende sulle due province». Sulla stessa linea si è espresso il Presidente della Provincia di Alessandria, Luigi Benzi, ribadendo la necessità di superare i confini amministrativi geografici. «Quando si parla di territorio e di promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche, i territori come li conosciamo non hanno confini e il Monferrato abbraccia sia l'Alessandrino sia l'Astigiano - ha rimarcato Benzi - L'invito esteso a tutti i Comuni serve a capire insieme come accogliere un'opportunità da non tralasciare».

Nel corso del dibattito, la presidente di SiAmo il Monferrato, Simona Paniati, ha introdotto la delegazione ospite della Culinary Arts Commission del Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita, guidata dal Ceo Mayada Badr. La rappresentante saudita ha portato l'esperienza del proprio Paese nell'ambito della rete Igcat (International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism), evidenziando il valore dello scambio internazionale. «Come commissione stiamo cercando di enfatizzare le similitudini tra le diverse culture – ha spiegato Badr - Quando diventi un membro di questa comunità ottieni un aiuto significativo che va oltre la regione gastronomica e ti permette di accedere a un vasto patrimonio di soluzioni e casi studio condivisi».

Rispondendo alla domanda sui costi per preparare il dossier di candidatura, la presidente Paniati ha illustrato nel dettaglio il piano e le tempistiche dell'adesione. L'intero percorso si articola su un ciclo complessivo di sette anni, strutturato in tre anni di preparazione del dossier, un anno centrale di proclamazione ed eventi, e tre anni successivi di monitoraggio e follow-up. Il budget complessivo stimato per sostenere la macchina organizzativa si aggira intorno ai 250.000 euro. Questa cifra include la quota di iscrizione, pari a 30.000 euro per il primo anno e a 6.000 euro per ciascuna delle annualità successive (sempre in totale). La restante parte delle risorse servirà a finanziare il gruppo di lavoro incaricato di redigere il dossier di candidatura, l'organizzazione di eventi enogastronomici locali, la creazione di un ente gestionale ad hoc e la partecipazione delle delegazioni locali alle competizioni internazionali previste dal circuito.

Per quanto riguarda l'impatto economico sui singoli bilanci comunali, la presidente ha chiarito che il costo potrà essere ripartito e calmierato attraverso diverse forme di finanziamento. Ripartendo la spesa potenziale tra i circa 300 Comuni che compongono le province di Asti e Alessandria, il contributo richiesto si attesterebbe a meno di 1.000 euro all'anno per ciascun Comune, eventualmente parametrato per fasce di popolazione. Inoltre, il piano prevede il coinvolgimento di sponsorizzazioni private e la partecipazione a bandi di finanziamento europei, come il programma Creative Europe in sinergia con partner internazionali. Un contributo tecnico è giunto in video-collegamento dalla professoressa Emanuela Panke, esperta Igcat che ha messo in guardia contro la tentazione di considerare la candidatura come un mero riconoscimento formale. «I benefici principali sono legati alla costruzione di una rete a livello locale, capace di far lavorare insieme per la prima volta produttori, università, scuole e istituzioni. Una Regione Europea della Gastronomia – ha detto - significa montare una vera e propria strategia per il futuro, garantendo visibilità e sviluppo ben oltre il momento della nomina».

A chiudere gli interventi accademici è stato il professor Vincenzo Russo, docente della IULM di Milano e co-autore del dossier per la Sicilia che, nel 2025, è stata nominata Regione Europea della Gastronomia, prima area italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento dell’Igcat. Russo ha rimarcato la centralità della governance locale e della pianificazione operativa. «Il bollino blu non serve a niente da solo, perché questo è un progetto di pianificazione triennale che guida tutti verso una direzione unica – ha spiegato - Non si tratta di una gara contro gli altri ma della serietà di un progetto territoriale». Il professore ha infine ricordato che le competizioni Igcat dedicate ai giovani chef, ai prodotti regalo e ai cortometraggi promozionali rappresentano una spinta fondamentale per aggiornare le competenze degli istituti alberghieri e innalzare la qualità dell'offerta turistica locale.

Al termine del convegno, le istituzioni promotrici hanno confermato l'invio del materiale informativo a tutte le amministrazioni comunali del Monferrato, con l'obiettivo di avviare le valutazioni formali per la costituzione del soggetto gestore e l'avvio formale dell'iter verso il 2031.