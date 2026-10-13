Sindrome X Fragile: da Asti alla Mole Antonelliana illuminata di blu per chiedere ricerca e più integrazione per chi ne soffre

C'era anche l'astigiana Antonietta Vassallo, vicepresidente dell'Associazione del Piemonte Sindrome X Fragile, insieme agli altri rappresentanti dell'associazione davanti alla Mole Antonelliana di Torino per assistere all'illuminazione in blu dello storico monumento. L'iniziativa si è tenuta in occasione della Giornata dedicata alla sensibilizzazione su questa patologia, la cui data del 10 ottobre richiama in modo simbolico la combinazione dei numeri romani X-X. L'evento ha rappresentato un momento di forte impatto, non solo visivo, per accendere i riflettori su una condizione genetica rara che richiede costante attenzione da parte delle istituzioni e della comunità.

L'illuminazione del simbolo di Torino si collega al percorso di confronto avviato durante i lavori della Commissione Sanità del Comune di Torino, presieduta da Vincenzo Camarda. In tale sede, la presidente dell'associazione Annalisa Bianchini ha illustrato la natura della Sindrome dell'X Fragile, spiegando che si tratta di una condizione ereditaria legata al cromosoma X che determina l'assenza di proteine indispensabili per lo sviluppo delle sinapsi.

La Sindrome dell’X Fragile - si legge sul sito dell'associazione italiana che riunisce e aiuta le famiglie coinvolte - è una condizione genetica ereditaria che causa disabilità cognitiva, problemi di apprendimento e relazionali. Si possono osservare ritardi nella acquisizione delle principali tappe dello sviluppo psicomotorio, disturbi del linguaggio che è a volte assente e spesso caratterizzato da eloquio disordinato ed ecolalie (ripetizione automatica di parole e frasi). Può essere inoltre presente un disturbo attentivo, o la manifestazione di comportamenti ripetitivi e stereotipie, disturbi sensoriali e ansia sociale. Il 15-33% delle persone con Sindrome X fragile presenta un quadro rappresentato da manifestazioni dello spettro autistico.

Un punto centrale emerso riguarda il forte ritardo diagnostico dovuto alla sovrapposizione dei sintomi con altre patologie, situazione che alimenta un vasto mondo sommerso. Ottenere una diagnosi precoce è fondamentale per comprendere la malattia e uscire dall'isolamento. In assenza di una cura definitiva, l'associazione sostiene la ricerca clinica e promuove percorsi d'integrazione e "weekend in autonomia", pensati per insegnare ai ragazzi a gestire compiti quotidiani come fare la spesa o utilizzare i mezzi pubblici.

A livello burocratico, resta critico il mancato riconoscimento automatico dell'X Fragile nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), che costringe le famiglie a frequenti revisioni della disabilità o a richiedere la diagnosi di autismo per sbloccare le terapie indispensabili.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell'associazione o sulla pagina Facebook.