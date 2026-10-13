Scuola per cani da salvataggio in Piemonte: volontari umani e a quattro zampe che salvano vite anche nel nome di Eodardo

Da anni rappresenta un punto di riferimento nel panorama della cinofilia da soccorso e del volontariato piemontese. La Scuola Cani Salvataggio Piemonte è una realtà costruita sulla passione, sulla preparazione e su un obiettivo preciso: formare unità cinofile capaci di intervenire in acqua per salvare vite umane.

L’associazione opera da molti anni sul territorio piemontese, dedicandosi alla formazione di unità cinofile da salvataggio nautico e di binomi impegnati anche nel percorso sportivo, accompagnando ogni cane e il proprio conduttore in un percorso di crescita tecnica, fisica e relazionale. A guidare questa realtà è il presidente Andrea Bottaro, astigiano, che da anni mette la propria esperienza, la propria passione e il proprio impegno al servizio dell’associazione, contribuendo alla crescita di una realtà oggi riconosciuta come punto di riferimento nel soccorso nautico cinofilo e nel volontariato. In associazione, c’è anche un’altra volontaria astigiana, Daniela Nicolosi, infermiera specializzata nell’ipnosi clinica.

Da alcuni anni la Scuola Cani Salvataggio Piemonte è inoltre l’unica Unità Cinofila di Soccorso Nautico dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS) presente in Italia, un riconoscimento che testimonia il livello di preparazione raggiunto e il costante impegno dei suoi volontari.

Dietro ogni esercitazione, ogni brevetto e ogni intervento c’è un aspetto che merita di essere sottolineato: tutto il lavoro svolto è frutto del volontariato. Ogni istruttore, ogni conduttore e ogni collaboratore mette a disposizione il proprio tempo, le proprie competenze e la propria passione senza alcun fine di lucro, con l’unico desiderio di essere pronti quando qualcuno avrà bisogno di aiuto.

I cani da salvataggio sono molto più di straordinari nuotatori. Sono compagni di lavoro preparati ad affrontare situazioni complesse, capaci di collaborare con il proprio conduttore durante operazioni di soccorso in acqua, nel recupero di persone in difficoltà e nelle attività di prevenzione e sicurezza durante manifestazioni sportive ed eventi nautici. Dietro ogni intervento ci sono centinaia di ore di addestramento, fiducia reciproca e un legame unico tra uomo e cane, costruito giorno dopo giorno.

L’attività della Scuola Cani Salvataggio Piemonte si svolge sui principali specchi d’acqua della regione, dal Lago di Viverone agli altri laghi piemontesi, ma non solo. Durante la stagione estiva i volontari sono presenti anche presso la spiaggia Plutobeach di Spotorno, dove contribuiscono a garantire sicurezza e assistenza in un contesto molto frequentato.

Tra i cani che hanno recentemente conseguito il brevetto al Lago di Viverone, c’è anche Skye, un cane speciale che rappresenta un sogno che continua a vivere. Skye è il cane che Edoardo, un bambino che sognava di diventare Vigile del Fuoco e di operare con un cane da salvataggio in acqua, avrebbe tanto desiderato avere al suo fianco.

Dopo la sua scomparsa, i genitori hanno trasformato quel sogno in un gesto di straordinario amore e generosità, scegliendo di prendere Skye e donarlo alla Scuola Cani Salvataggio Piemonte affinché potesse intraprendere il percorso nel soccorso nautico. Nello stesso momento hanno accolto anche un secondo cucciolo, oggi impegnato nelle attività di pet therapy. Due percorsi diversi, nati dallo stesso grande gesto d’amore e accomunati da un unico obiettivo: aiutare gli altri.

Il conseguimento del brevetto di Skye è stato un momento di profonda emozione, perché quel brevetto rappresenterà molto più di un traguardo tecnico: sarà la realizzazione simbolica del sogno di Edoardo, che continuerà a vivere attraverso il servizio, il volontariato e l’impegno di chi ogni giorno sceglie di dedicarsi agli altri.

Perché ogni brevetto racconta una preparazione, ogni intervento racconta una scelta di altruismo. E ogni cane, insieme al proprio conduttore, dimostra che il volontariato può trasformare l’impegno quotidiano in un gesto capace di fare davvero la differenza.

Monica Pagliardi