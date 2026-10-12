Si torna a camminare con il Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Sabato 17 ottobre torna la “Camminata Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno” organizzata da LILT e giunta alla 14° edizione.

Sarà un percorso facile e non competitivo di circa 4 km che si snoderà partendo alle 15.30 dal Parco Lungotanaro e che si concluderà verso le 16.30. All'arrivo, ad accogliere i partecipanti, oltre a una merenda, ci saranno i Clown Nasi Rossi e l’associazione “L’Arte del Sorriso-Vip Asti ODV” per i più piccoli, musica con Paola Nebiolo, Sergio e Mary e danze popolari mediterranee con i Tarantasteps.

Le iscrizioni, 10 euro per gli adulti e 5 per ragazzi fino a 12 anni, si effettueranno dalle 14.30 in piazza Traghetto 2. Saranno presenti gli stand di S.O.S. Diabete per misurare la glicemia e uno informativo di “Insieme per i 4 zampe” dove si potrà donare cibo per cani o gatti in difficoltà. Alle 15, prima del via, verrà inaugurata una panchina rosa, colore simbolo della LILT nel mondo e, al termine della camminata, saranno premiati i gruppi più numerosi. Una giornata cui hanno partecipato numerosi sponsor del territorio, dedicata alla prevenzione, allo stare insieme, al movimento, un gesto semplice che rende più consapevoli e che rappresenta un ulteriore passo verso cure sempre più mirate.