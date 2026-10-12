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Sabato 17 ottobre

Si torna a camminare con il Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

E' la 14.ma edizione organizzata dalla Lilt di Asti. Poco prima della partenza sarà anche inaugurata una panchina rosa al Parco Lungotanaro. Iscrizioni sul posto

Monica Jarre

12 Ottobre 2026 16:32:19

Si torna a camminare con il Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Sabato 17 ottobre torna la “Camminata Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno” organizzata da LILT e giunta alla 14° edizione.

Sarà un percorso facile e non competitivo di circa 4 km che si snoderà partendo alle 15.30 dal Parco Lungotanaro e che si concluderà verso le 16.30. All'arrivo, ad accogliere i partecipanti, oltre a una merenda, ci saranno i Clown Nasi Rossi e l’associazione “L’Arte del Sorriso-Vip Asti ODV” per i più piccoli, musica con Paola Nebiolo, Sergio e Mary e danze popolari mediterranee con i Tarantasteps.

Le iscrizioni, 10 euro per gli adulti e 5 per ragazzi fino a 12 anni, si effettueranno dalle 14.30 in piazza Traghetto 2. Saranno presenti gli stand di S.O.S. Diabete per misurare la glicemia e uno informativo di “Insieme per i 4 zampe” dove si potrà donare cibo per cani o gatti in difficoltà. Alle 15, prima del via, verrà inaugurata una panchina rosa, colore simbolo della LILT nel mondo e, al termine della camminata, saranno premiati i gruppi più numerosi. Una giornata cui hanno partecipato numerosi sponsor del territorio, dedicata alla prevenzione, allo stare insieme, al movimento, un gesto semplice che rende più consapevoli e che rappresenta un ulteriore passo verso cure sempre più mirate.

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