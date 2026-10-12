A Castagnole Monferrato arriva “L’erba miracolosa”: risate e solidarietà con il Lions Club Viarigi

Una serata di teatro e solidarietà per trasformare le risate in un aiuto concreto. Sabato 17 ottobre, alle 21, il Teatro Comunale di Castagnole Monferrato, in via al Castello, ospiterà la commedia brillante in due atti “L’erba miracolosa”, proposta dalla compagnia teatrale “Spazio Ritrovato” di Casorzo Monferrato in collaborazione con il Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia, appartenente al Distretto Lions 108 Ia3 e presieduto da Massimo Chiara.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà devoluto ad Apri Asti, l’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti di Asti. Nel corso della serata interverrà la presidente Renata Sorba, che presenterà il progetto di un corso di mobilità e orientamento con il bastone bianco, destinato alle persone con disabilità visiva. L’obiettivo è offrire loro strumenti utili per muoversi con maggiore autonomia.

Sul palco saliranno Mariam Guadagnin, nel ruolo di Agata, Francesca Quercifoglio (Martina), Daniele Villata (Angelo), Leonardo Zavattaro (Gustavino), Claudia Ilie (Gilda) e Corrado Guarnero (Amilcare).

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative promosse da Lions International in occasione della Settimana internazionale della vista, che richiama l’attenzione sulla prevenzione e sul sostegno alle persone con problemi visivi.

«Quella di sabato 17 ottobre sarà una serata di puro divertimento a Castagnole Monferrato», sottolinea Vincenzo Garlando, past president del Lions Club Viarigi – Terre del Ruchè e del Malvasia. «“L’erba miracolosa” ci riempirà gli occhi e il cuore di risate e permetterà di promuovere una raccolta fondi a favore di Apri Asti. Ci auguriamo che il corso possa diventare realtà grazie alla generosità di chi parteciperà».

Dalla sfida di Helen Keller al bastone bianco

L’impegno dei Lions a favore delle persone con disabilità visiva ha radici lontane. Nel 1925, durante la convention internazionale di Cedar Point, negli Stati Uniti, la scrittrice e attivista Helen Keller lanciò ai soci una sfida: diventare «i cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre». Da allora, la tutela della vista è diventata uno degli ambiti storici dell’attività dell’associazione.

Helen Keller

Nata nel 1880 in Alabama, Keller perse la vista e l’udito a soli 19 mesi a causa di una grave malattia. Con l’aiuto dell’insegnante Anne Mansfield Sullivan imparò a comunicare e divenne un’importante sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità. La sua storia ha ispirato anche “The Miracle Worker”, opera teatrale da cui è stato tratto il film del 1962 “Anna dei miracoli”.

Un altro passaggio significativo risale al 1930, quando G.A. Bonham, presidente di un Lions club di Peoria, negli Stati Uniti, si impegnò a promuovere l’uso del bastone bianco, diventato nel tempo un simbolo di autonomia per le persone cieche.

A quasi un secolo di distanza, quello stesso impegno si traduce anche in iniziative locali come quella di Castagnole Monferrato, dove una serata a teatro può contribuire a sostenere un percorso concreto verso una maggiore indipendenza.