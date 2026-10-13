"La nocciola e i suoi mille utilizzi": le videoricette degli Agrichef di Turismo Verde Cia

Videoricetta
13 Ottobre 2026 09:37:00
L'Agrichef di Turismo Verde Cia Alessandro Durando dell'Agriturismo Terra di Origine di Portacomaro (AT) mostra gli utilizzi della Nocciola TGT, riconosciuta come PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) della Regione Piemonte.
La Nocciola Piemonte TGT (acronimo di Tonda Gentile Trilobata) è considerata una delle migliori varietà di nocciola al mondo, protetta dal marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta).
Fra le caratteristiche che rendono particolarmente pregiata questa varietà: la forma tonda del frutto che favorisce una veloce sgusciatura meccanica, mantenendo intatto il seme; il guscio sottile che dà una resa del prodotto sgusciato elevata; il seme dotato di buon aroma e di sapore delicato; la sottile pellicola che avvolge il seme viene facilmente asportata dopo la tostatura.
Questa puntata rientra nel Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023 – 2027 - Intervento SRG07.1 regione.piemonte.it/svilupporurale - Progetto di cooperazione Tour Agricoltura e Ambiente 2025 - Si invita al consumo responsabile delle bevande alcoliche.
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