Lutto per la scomparsa di Fabio Carlevaro: una borsa di studio per ricordarlo

Si spento il Dott. Fabio Carlevaro, psicologo, docente e coordinatore della segreteria del corso di laurea SUISM, scomparso prematuramente a soli 45 anni.

Una perdita che lascia un profondo vuoto all’interno del polo universitario Astiss e, in particolare, nel corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive dell’Università di Torino, dove per anni ha rappresentato un punto di riferimento per studenti, studentesse, docenti e colleghi.

Il presidente del polo universitario Rita Levi Montalcini, insieme alla comunità di Astiss, ai docenti e agli studenti e alle studentesse del corso di laurea, si stringe con profonda commozione alla famiglia e agli amici di Fabio, esprimendo le più sentite condoglianze.

Carlevaro si occupava dall’autunno del 2016 dell’organizzazione del percorso universitario presso Astiss, affiancando a questo incarico anche l’attività didattica. Nel corso degli anni ha saputo distinguersi per la dedizione al proprio lavoro, la sensibilità e l’attenzione riservata ai giovani, ai quali ha sempre garantito disponibilità, ascolto e vicinanza.

Qualità che lo hanno reso una presenza preziosa nella vita universitaria e che oggi vengono ricordate con affetto da quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del proprio percorso professionale e formativo.

Il suo impegno e la sua attenzione verso ragazzi e ragazze resteranno un patrimonio importante per tutto il corso di Scienze Motorie e per quanti hanno trovato in lui un sostegno nel proprio cammino di crescita.

Una borsa di studio in suo ricordo

Dal dolore per la perdita è nata anche la volontà di trasformare il ricordo di Fabio Carlevaro in un’opportunità concreta per le nuove generazioni. È stata avviata l’iniziativa per istituire una borsa di studio a lui dedicata, destinata a sostenere il percorso universitario degli studenti e delle studentesse di Scienze Motorie.

Un modo per dare continuità ai valori che hanno contraddistinto il suo lavoro, facendo sì che la sua dedizione alla formazione e la sua vicinanza ai giovani possano continuare a tradursi in opportunità per chi sta costruendo il proprio futuro.

La raccolta fondi è aperta a tutti coloro che desiderino contribuire al progetto commemorativo. Le informazioni per partecipare e sostenere l’iniziativa sono disponibili nella locandina dedicata.

Il rosario sarà recitato questa sera, alle 18, sempre nella parrocchia di Viatosto. Le esequie si svolgeranno martedì 13 ottobre alle 15, nella parrocchia di Viatosto.