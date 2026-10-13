Sabato visite guidate alla sede della Cassa di Risparmio di Asti in piazza Libertà

Il palazzo di piazza Libertà ospita dal 1986 la sede della Cassa di Risparmio di Asti e conserva una collezione che attraversa epoche, linguaggi e correnti artistiche differenti. Un patrimonio nel quale trovano spazio opere di artisti di fama nazionale e internazionale, accanto a lavori di pittori e scultori legati ad Asti e al Piemonte.

Tra i pezzi più preziosi figurano due opere di Gandolfino da Roreto, una pala di Guala e dipinti attribuiti alla scuola del Caccia. Nella Sala Consiglio sono esposti anche tre quadri di Guido Montezemolo, mentre la raccolta comprende lavori di Mino Rosso, Spazzapan, Guaricci e Sciavolino.

Ricca è la presenza di artisti astigiani e piemontesi, tra cui Pinot Galizio, insieme ad alcuni arazzi realizzati dalle arazzerie astigiane. Una sezione di particolare rilievo è inoltre dedicata a Eugenio Guglielminetti, scenografo e artista astigiano, la cui produzione rappresenta un tassello del patrimonio culturale cittadino. La collezione comprende anche opere di Casorati, Tabusso, Menzio, Rovero e Manzone.

Dall’arte contemporanea ai sette Chakra di Feofeo

Il percorso di visita permetterà di scoprire anche le opere acquisite più recentemente. Tra queste figurano lavori di Nam June Paik, Emilio Scanavino, Vanessa Beecroft, Vasco Bendini e Christo, l’artista che nel 2016 realizzò la celebre installazione temporanea della passerella sul lago d’Iseo.

Luce anche sulla creatività locale con le nove opere dell’artista astigiana Federica Oddone, conosciuta con il nome d’arte di Feofeo. La raccolta comprende i Sette Chakra, che compongono l’opera Il Ponte Arcobaleno, oltre a Sangue e Arena e Melunico.

Tra le opere che sarà possibile ammirare figura anche un dipinto raffigurante il conte Federico Cotti Ceres, uno dei fondatori della banca.

Il quadro, fino allo scorso anno conservato nei locali dell’ex Casa di Riposo Maina, è stato acquistato e sottoposto a un intervento di restauro dalla Banca di Asti, che ha scelto di riportarlo alla luce ed esporlo nei propri ambienti.

Visite guidate gratuite per tutta la giornata

Per l’occasione saranno proprio alcuni dipendenti della banca ad accompagnare i visitatori lungo il percorso, illustrando gli ambienti e le opere della collezione. Una giornata in cui chi lavora abitualmente all’interno del palazzo si metterà a disposizione del pubblico per raccontarne il patrimonio artistico e culturale.

L’appuntamento è quindi per sabato 17 ottobre, dalle 10 alle 19, nella sede della Banca di Asti in piazza Libertà 23. Le visite saranno gratuite, guidate e organizzate a ciclo continuo.

Tutte le informazioni sulla manifestazione e sugli appuntamenti organizzati in Italia sono disponibili sul sito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Banca di Asti al numero 0141 393.387.