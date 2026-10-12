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Formazione

I giovani si prendono cura della città di Asti: tre inaugurazioni per i progetti GET UP

Circa 200 studenti degli istituti Alfieri e Giobert e delle agenzie formative Casa di Carità Arti e Mestieri e Colline Astigiane hanno ripensato spazi scolastici e aree verdi, a fine mese verranno presentati i risultati del progetto

Lorenza Garrone

Lorenza Garrone

12 Ottobre 2026 13:09:35

I giovani si prendono cura della città di Asti: tre inaugurazioni per i progetti GET UP

Dare nuova vita agli spazi della città, renderli più belli e accessibili e, soprattutto, dimostrare che i giovani possono essere protagonisti attivi del cambiamento. I progetti GET UPGiovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione, ad Asti hanno coinvolto circa 200 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 17 anni, impegnati nella riqualificazione di aree scolastiche e spazi verdi cittadini.

L’iniziativa nata dal progetto DesTEENazione – Desideri in azione, è promossa grazie ad una misura ministeriale dedicata agli adolescenti e alla loro partecipazione sociale. I protagonisti sono gli studenti dell’Istituto Alfieri, dell’Istituto Giobert e delle agenzie di formazione professionale Casa di Carità Arti e Mestieri e Colline Astigiane, che da dicembre 2025 hanno lavorato insieme per individuare le necessità del territorio e trasformare le proprie idee in interventi concreti.

Il percorso ha preso forma attraverso la collaborazione tra scuole, territorio e amministrazione comunale, con il supporto delle educatrici professionali del progetto GET UP. I quattro gruppi coinvolti hanno analizzato i bisogni della comunità dal proprio punto di vista, scelto gli spazi su cui intervenire e progettato le opere, occupandosi anche della gestione del budget a disposizione.

Il risultato dei giovani, è un insieme di interventi che punta a migliorare gli ambienti, ma anche a trasmettere messaggi di valore. Per condividere il lavoro svolto e presentare alla cittadinanza le opere realizzate sono in programma tre momenti inaugurali, ai quali parteciperanno anche il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Bologna.

Il primo appuntamento è per venerdì 30 ottobre alle 10 all’Agenzia di formazione professionale Casa di Carità Arti e Mestieri, in via Testa 89. Nel pomeriggio, alle 15.30, ci si sposterà al Bosco dei Partigiani, vicino all’anfiteatro, per presentare i lavori realizzati dai gruppi degli istituti Alfieri e Giobert.

Il calendario si concluderà sabato 31 ottobre alle 15 al parco di via Marello, dove sarà inaugurato il murales realizzato dagli studenti dell’Agenzia di formazione professionale Colline Astigiane.

Le inaugurazioni saranno un’occasione per ascoltare direttamente i ragazzi, che desiderano raccontare il percorso affrontato e condividere con i cittadini astigiani i risultati raggiunti. 

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