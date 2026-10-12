Arriva la "Quarto Savona 15", ciò che resta dell'auto sulla quale viaggiava la scorta del giudice Falcone

Quando le immagini, dal vivo, rendono più di mille parole. E sarà così anche ad Asti venerdì mattina quando si parlerà di impegno di uomini dello Stato e del loro sacrificio estremo davanti ad un simbolo della lotta alla mafia in Italia: ciò che resta della "Quarto Savona 15", l'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone dopo l'attentato di Capaci del 23 maggio 1992.

In una teca ci sarà ciò che rimane di quell'auto blindata, saltata per aria a causa dello scoppio di una quantità spropositata di esplosivo attivato dai mafiosi che credevano così di annientare la volontà di uomini e donne impegnati nell'emersione e nella persecuzione delle attività illecite.

Invece quell'auto è diventata un simbolo di chi ha donato la propria vita per far prevalere le ragioni della legge e della Costituzione.

Sarà ad Asti, in piazza Libertà, con svelamento intorno alle 9,20 alla presenza delle autorità cittadine e degli studenti delle superiori della provincia. Un evento inserito nell'iniziativa "Dal sangue versato al sangue donato" organizzata dalla Prefettura di Asti in collaborazione con l'associazione DonatoriNati Piemonte della Polizia di Stato. Un momento che mette insieme una riflessione sui valori della legalità, della memoria e dell'impegno civile che si estrinseca anche donando il sangue. Nella stessa giornata, infatti, già a partire dalle 8, sempre in piazza Libertà, saranno presenti i volontari Avis per accompagnare la donazione del sangue ed eseguire screening ai futuri donatori che sentano la spinta ad un gesto concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo.

Ad accompagnare la "Quarto Savona 15" ci sarà Tina Montinaro, moglie del capo scorta Antonio Montinaro caduto insieme ai colleghi Vito Schifani e Rocco Dicillo nella strage di Capaci. La stessa Tina Montinaro che tutta Italia conosce e ricorda per il toccante discorso fatto in chiesa, ai funerali del marito e dei colleghi rivolgendosi agli attentatori: «Io vi perdono però vi dovete mettere in ginocchio».

Da quel giorno, la sua vita è stata dedicata ad incontrare studenti e cittadini per creare occasioni di confronto sui temi della memoria, della legalità e della responsabilità individuale e collettiva.

Dopo lo svelamento della teca, il vicino Auditorium della Banca di Asti accoglierà un momento di confronto fra la vedova Montinaro, gli studenti e le autorità presenti.