Spettacolo e applausi per il Memorial del tambass a Montechiaro

A Montechiaro d’Asti la tredicesima edizione del Memorial del tambass ha rinnovato un tributo colmo di affetto e riconoscenza verso la memoria di Nazario Tirico, Angelo e Beppe Tirone e Ugo Mensio, intrecciando lo sport, la memoria locale e la spiritualità. La manifestazione ha reso omaggio all'impronta duratura lasciata da queste quattro figure del tamburello di paese, ricordate sia per l'instancabile dedizione societaria e organizzativa fondamentale per mantenere viva la disciplina, sia per l'indiscutibile talento agonistico dimostrato sul campo.

L'evento si è inserito idealmente nella settimana che precede i cammini di San Giovanni Bosco, richiamando la tradizione delle celebri passeggiate autunnali che il Santo organizzava da Torino verso i colli astigiani insieme ai giovani dell’oratorio. Proprio nei cortili dei primi oratori il tamburello rappresentava uno strumento educativo di sana aggregazione e crescita festosa, incarnando quegli stessi valori di dono alla comunità, passione sportiva e profondo legame con la terra d’origine tipici del basso Monferrato. Con il medesimo spirito di squadra, i protagonisti celebrati si sono spesi nel tempo anche per valorizzare i tesori del territorio attraverso le giornate del tartufo bianco del Monferrato, consentendo alla storica kermesse di crescere da fiera comunale fino a traguardi di rilievo regionale e nazionale.

Nel vivo delle celebrazioni di fine stagione del tambass, la giornata ha regalato una sfida spettacolo intensa e combattuta tra la formazione guidata da Davide Tirone (affiancato da Manuele Tirico, Gozzellino, Basso e Perotti) e il quintetto capitanato da Valle (con Soffientino, Umberto Pastrone, Lapia e Manti). Dopo una partenza fulminea del gruppo di Valle, portatosi sul 3 a 0 al primo trampolino, la squadra di Tirone ha saputo rimontare prontamente fino al 3 pari. La contesa è proseguita sul filo del quaranta pari, finché un filotto di sette giochi consecutivi ha spinto Tirone, Manuele e Gozzellino sul 13 a 7, conducendo all'interruzione per oscurità sul punteggio finale di 15 a 9 tra gli applausi calorosi del pubblico.

I vincitori

L’incontro, presentato da Daniel Viel e promosso con il ringraziamento organizzativo alla società Agsd Montechiaro, si è chiuso con la consegna delle coppe ai giocatori e delle targhe ricordo all'arbitro e ai segnalinee Tanino Rinnone, Mario Maccia e Giuseppe Sclip. Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e federali, tra cui il sindaco Maurizio Marcanzin, il vicesindaco Marco Ferrero, il presidente provinciale Fipt Mimmo Basso e il presidente regionale Fipt Piemonte Riccardo Bonando.

Tra i momenti più toccanti, Davide Tirone ha voluto ricordare il suo mentore Giovanni Panzini, recentemente scomparso e sempre prodigo di consigli agli esordi, unendosi al ricordo affettuoso di nonna Maria, madre di Nazario e presenza immancabile a ogni premiazione. Il pomeriggio si è infine concluso con il rinfresco offerto a tutti i partecipanti dalle famiglie Panzini, Tirico e Tirone, rinnovando l'appuntamento al prossimo anno.