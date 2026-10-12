8 Basso Monferrato: arrivano i primi tour operator per il turismo solidale

E’ molto più di un progetto turistico, seppure di grande ambizione: quello di 8 Basso Monferrato che ha ricevuto qualche giorno fa un finanziamento di 117 mila euro dal Ministero del Turismo nell’ambito del Funt (Fondo unico nazionale per il turismo 2026) è una visione a medio-lungo termine per far ricadere sul territorio abbastanza risorse economiche da permettere ad una maggiore platea possibile di vivere bene anche in paesi piccoli e con poche altre possibilità di lavoro e guadagno.

Con l’idea, dunque, di limitare la desertificazione dei piccoli centri del nord Astigiano e di creare opportunità per i residenti storici e per i nuovi arrivati stranieri in cerca di una vita dignitosa e sicura.

E’ l’ulteriore scatto in avanti dell’intero progetto che ha come capofila il Piam, storicamente impegnato in accoglienza, con questo recente finanziamento scelto su circa 200 presentati da ogni parte d’Italia.

«Di progetti turistici ce ne sono tanti in ogni territorio in cerca di sviluppo – ha sottolineato Ilenia Colucci, direttore di Love Langhe, tour operator – ma questo si distingue perché aggancia il mondo di turisti e visitatori partendo da una visione sociale ed etica, prima che di offerta di paesaggi, arte, cultura, prodotti locali, accoglienza alberghiera. Un approccio che parte da una realtà sociale storicamente affermata nell’accoglienza che chiede a turisti e visitatori attenzione anche a chi vive nei territori visitati e attraversati, sapendo che ogni ricaduta economica rappresenterà un tassello aggiuntivo alla salvaguardia di paesi e di reti di comunità. Sotto questo aspetto, è un progetto del tutto innovativo che noi, come tour operator, intendiamo esaltare e far brillare».

Con un prossimo appuntamento importante, quello del 18-19 novembre, giorni in cui sarà presente un gruppo di operatori turistici interessati dal progetto che percorreranno il circuito 8 Basso Monferrato e visiteranno numerosi punti di interesse lungo il suo corso. Love Langhe ha già predisposto 10 pacchetti turistici già inviati ad oltre 200 operatori del settore. Dentro ci sono offerte per il turismo outdoor, per la fascia “silver”, per i viaggi di famiglia che sono in crescita, per eventi aziendali come team bulding o per lavoratori in smart working.

Il cammino è già attivo e si è aggiunto il Club di prodotto che accoglie aziende locali di vario genere, prevalentemente quelle di tipicità ed eccellenze. E poi l’inaugurazione a novembre del Running Park a Roatto, una percorso studiato appositamente per gli appassionati di corsa che lo possono usare anche per allenamento.

«Non puntiamo a grandi e costosi progetti – spiega Alberto Mossino, presidente Piam – ma ad alleanze inventive sull’accoglienza che mette in rete i piccoli Comuni che da soli non hanno la forza di creare attrattività. Sempre con il fondamento del turismo solidale che crea ricchezza e se in un posto la gente sta bene, è ovvio che ci rimane e costruisce il suo futuro, a beneficio di tutti. In passato abbiamo attivato il servizio di taxi sociale, realizzato da rifugiati e sempre le famiglie di rifugiati sono quelle che stanno tenendo in piedi le piccole scuole di paese. Insomma, un patto fra turisti e residenti, fra Comuni e tour operator per un turismo sostenibile che fa bene a tutti».

Un’idea che ha bisogno di tempo, costanza, finanziamenti e obiettivi condivisi.

«Non neghiamo che sia un processo lungo che prevede il superamento di campanilismi e particolarismi – sottolinea Francesco Anderlini, progettista di Ideazione, partner di Piam nel progetto e con una grande esperienza nella costruzione di reti turistiche in Trentino Alto Adige – Oltre al fatto che deve essere pensato e strutturato in grande per poter avere un’economia di scala e una visibilità che raggiunga flussi abbastanza grandi per essere competitivi, serve una governance, fatta di piccoli sindaci, che meglio di altri conoscono la realtà dei luoghi e possono dirigere lo sviluppo della rete di accoglienza dei turisti nei prossimi anni».