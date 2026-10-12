Da oggi è possibile iscriversi al bando di concorso che permette di studiare all'estero con Intercultura

L'amministrazione comunale sostiene e promuove il nuovo bando di concorso dell'Asssociazione Intercultura ODV per l’anno scolastico 2027/2028.

L'obbiettivo del progetto, è offrire ai giovani, un’esperienza di studio all’estero per imparare una nuova lingua, conoscere culture diverse e crescere attraverso il confronto con realtà internazionali.

L’iniziativa si rivolge alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, indicativamente nati tra il 1° luglio 2009 e il 31 agosto 2012. I ragazzi potranno scegliere tra programmi di durata diversa: un intero anno scolastico, un semestre, un trimestre oppure un periodo estivo. Durante il soggiorno saranno accolti da famiglie del Paese ospitante e inseriti nelle scuole locali, vivendo così un’esperienza di formazione oltre le lezioni scolastiche.

Uno degli aspetti più importanti del programma riguarda la possibilità di partecipare anche in presenza di risorse economiche familiari limitate. Intercultura mette infatti a disposizione centinaia di borse di studio, totali o parziali, grazie anche al sostegno di aziende, fondazioni ed enti partner. L’assegnazione dei contributi tiene conto di criteri legati al merito scolastico e alla situazione economica della famiglia, documentata attraverso l’attestazione ISEE.

Tre incontri informativi sul territorio

Per spiegare i dettagli del bando, illustrare le destinazioni disponibili e chiarire i requisiti per partecipare al concorso e richiedere le borse di studio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con i volontari del Centro locale di Intercultura, ha organizzato tre appuntamenti aperti alla cittadinanza.

Il primo incontro si è svolto il 9 ottobre alle 15.30 all’Istituto Pellati di Nizza Monferrato, in corso IV Novembre. Il secondo è in programma il 18 ottobre alle 16 al Palazzo municipale di San Damiano, in piazza Libertà 2. L’ultimo appuntamento si terrà il 24 ottobre alle 16 ad Asti, all’Università Uni-Astiss, in piazzale Fabrizio De André.

Durante le presentazioni saranno coinvolti anche alcuni studenti del territorio già rientrati dalle esperienze all’estero, che potranno raccontare il proprio percorso e condividere impressioni e difficoltà incontrate. I volontari di Intercultura saranno inoltre a disposizione di ragazzi e genitori per rispondere alle domande sui programmi, sulle destinazioni e sulle modalità di candidatura.

Come partecipare al concorso

Le iscrizioni al bando per l’anno scolastico 2027/2028 sono aperte. Le candidature devono essere presentate online entro il 10 novembre.

Per consultare il bando completo, verificare i requisiti richiesti, conoscere le destinazioni disponibili e approfondire le opportunità di finanziamento, è possibile visitare il sito ufficiale dell’associazione.