E' mancato Francesco "Ciccio" Bonaccorsi

Una perdita che investe tutta la comunità astigiana dove era personaggio molto conosciuto. E' mancato ieri sera, all'età di 83 anni, Francesco Arnaldo Bonaccorsi, meglio conosciuto con il soprannone di "Ciccio".

Un signore di altri tempi, con una profonda passione per il territorio e la tradizione astigiana: faceva parte dell'Accademia della Cucina Italia ed era Cavaliere delle Terre di Asti e del Monferrato. Era anche uno storico socio del Rotary di Asti (di cui fu presidente) e in passato ha vestito i panni di consigliere comunale cittadino.

Bonaccorsi aveva lavorato nel reparto commerciale della Riccadonna di Canelli ma alla vendita dell'azienda agli olandesi della Bolls lui aveva costituito una sua società, la RiBoC sempre attiva nel commercio di vini e liquori.

Accanto alla professione principale, ha sempre affiancato con grande passione la conduzione dell'azienda agricola di famiglia che fa capo all'estesa Tenuta Il Capitolo a Quarto Inferiore.

Lascia la moglie Alexandra conosciuta da tutti come Bebè, il figlio Paolo con Silvia e la nipote Lucrezia, la sorella Anna Maria.

Non ancora stabilite date e orari di rosario e funerale.