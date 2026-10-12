Il volontariato astigiano si confronta "al tavolo" ricordando Mariangela Cotto [FOTO]

Mariangela Cotto. È questo il nome ripetuto più spesso durante l’ottava edizione del Tavolontariato. Un ricordo, un’emozione, una frase che riportava sempre all’artefice della manifestazione dedicata al mondo del volontariato astigiano, materia che Mariangela conosceva bene. Un’iniziativa nata nel 2018 per condividere idee e ideali, per creare occasione di incontro e dialogo tra associazioni, istituzioni e cittadini. Trentatré, quest’anno, le associazioni che domenica hanno animato piazza Roma con divise, striscioni e materiale informativo, che hanno imbandito i tavoli con piatti salati e dolci, con pizze e torte fatte in casa, che hanno offerto bibite o un bicchiere di vino.

Un appuntamento promosso dal Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria in collaborazione con l’associazione Il Dono del Volo, ma soprattutto un momento di convivialità che è diventato strumento per conoscere e fare rete. «È stata la sensibilità di Mariangela Cotto – ha detto Francesco Marzo, presidente del Centro Servizi per il Volontariato Asti Alessandria – che ha dato l’impulso a questa manifestazione che non ha solo lo scopo di fare festa, ma anche quello di confrontarsi tra associazioni e dare informazioni ai cittadini». L’anima più visibile dell’evento è stata dunque la merenda sinoira intorno al monumento all’Unità d’Italia, un momento informale a cui, tra gli altri, hanno partecipato il vescovo, Marco Prastaro, il sindaco, Maurizio Rasero, l’onorevole Marcello Coppo, il presidente della Fondazione CrAsti, Livio Negro, gli assessori Eleonora Zollo, Giovanni Boccia e Paride Candelaresi con la consigliera comunale Elisabetta Lombardi.

«Grazie ai protagonisti, a tutte le associazioni presenti, – ha salutato Maurizio Rasero – Io questo evento l’ho visto nascere nel mio ufficio, – ha quindi raccontato – durante un pomeriggio in cui Mariangela Cotto, amica prima che collega di giunta, venne a farmi uno dei suoi discorsi su come aiutare il mondo del volontariato e i volontari perché lei diceva: bisogna saper fare ma anche far sapere». Fu in quell’ufficio che si iniziò a studiare una formula adatta per coinvolgere tutte le associazioni e fu lì che nacque l’idea della merenda sinoira e il Tavolontariato. «Una splendida realtà per stare in compagnia, – ha detto il sindaco - per ribadire quanto è grande il cuore dei volontari e dirvi quanto la città vi sia grata».

Rasero ha poi sottolineato l’esperienza alla candidatura per Capitale Europea del Volontariato: «Arrivammo secondi dopo una grande città norvegese; secondi – ha commentato – perché la Norvegia non aveva mai vinto mentre l’Italia aveva avuto questo titolo pochi anni prima».. Domenica è stato un momento di condivisione dedicato al valore e al ruolo fondamentale delle associazioni. «Voi siete le persone che rendono possibili sogni e progetti – ha asserito Livio Negro – Noi, come Fondazione, possiamo supportarvi dal punto di vista economico, sulla scia di un solco ben chiaro che tracciò Mariangela e che ha reso possibile uno sviluppo così intenso in questo campo. L’augurio è quello di continuare a operare sul territorio tutti insieme, unico modo per essere davvero presenti dove necessario».

Anche Marcello Coppo ha voluto ricordare Mariangela Cotto: «Con lei mi trovavo spesso al bar Vittoria – ha detto – e posso testimoniare che sul volontariato ha speso buona parte della sua vita politica». Un pomeriggio che è diventato sera, poche ore che hanno però confermato l’unione, l’armonia, l’energia e l’impegno di tante persone.