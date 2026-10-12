Diventa cronista del tuo quartiere, non si fermano le segnalazioni dei nostri lettori [FOTO]

Per molti è davvero l'ultima speranza per poter risolvere un problema, qualche volta anche modesto, ma che da tempo attende di essere risolto. Per altri l'iniziativa “Diventa il cronista del tuo quartiere", promossa da La Nuova Provincia per dare ai lettori la possibilità di segnalare problemi, criticità e pericoli che attendono di essere risolti, è un modo per mantenere alta l'attenzione degli enti preposti affinché intervengano dove ci sono questioni da sistemare.

Anche questa settimana in redazione sono giunte numerose segnalazioni. Per mandare la vostra è molto semplice: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 375 6182234 oppure scriverci direttamente sui canali Facebook e Instagram de La Nuova Provincia.

In via Osvaldo Campassi proprietà "abbandonate" e una situazione critica sui marciapiedi

Mando la situazione al fondo di via Osvaldo Campassi dove ci sono campi abbandonati edificabili, di proprietà di costruttori, che avrebbero dovuto costruire. Sono lasciati in uno stato indescrivibile, ci sono erbacce e sono cresciuti persino alberi. L'erbaccia esce fuori dai terreni e arriva al marciapiede dove non si può più passare.

Strada Falletti, le immagini che si commentano da sole

Invio foto, che si commentano da sole, di strada Falletti, ad Asti. Grazie per l’idea fantastica.



Chiamate un elettricista in via dello Scalo!

Buongiorno, potete avvisare un elettricista del Comune dicendogli che in via dello Scalo e da mesi che c'è questa situazione? Grazie e buona giornata.

In via Porta Roma troppa sporcizia per le deiezioni canine

Sono Luca, abito in via Porta Romana, zona tranquilla, ma qui il problema principale è la sporcizia dovuta ai numerosi proprietari di cani. Allego un po' di foto.

In via Comentina le scarpe appese sul cavo sono un segnale di spaccio?

Da anni, sul cavo davanti alla scuola Cavour, in via Comentina, c'è questo paio di scarpe appese. Prendendo informazioni, potrebbe essere un segnale che quella è una zona di spaccio. E, effettivamente, ascoltando le voci dei residenti, lo spaccio in quella zona sarebbe forte. Speriamo che vengano presi provvedimenti. Grazie.

L'albero "pendente" in via Arduino

Segnalo, in via Arduino, ad Asti, la presenza di un albero alquanto pendente (mi sembra piuttosto pericolante, in quanto oltre a poter cadere sulle macchine a causa di un temporale, occupa un parcheggio).

Basta cumuli di rifiuti in via Pallio

In via via Pallio come ogni settimana cumuli di immondizia. Vicino alla campana del vetro in via Sant'Evasio analoga situazione.

In via Quintino Sella l'impalcatura che continua a far discutere

Vorrei segnalare questo scempio che non vede una fine. Come residente in via Quintino Sella trovo che occupi parte della carreggiata e questo è pericoloso, ma soprattutto segnalo la questione del decoro e la grande quantità di feci di colombi che ormai hanno trovato dimora fissa. I lavori dovevano finire nel 2024, siamo quasi nel 2027.

La situazione dei fossi in strada Santo Spirito

Questa è la situazione in strada Santo Spirito dopo che i fossi sono appena stati trinciati. Sono pieni di terra fino a livello dell'asfalto: non basta passare a mettere i cartelli quando cadono due gocce.

Sistemate il marciapiede all'inizio di corso Dante

Questo si trova all'inizio di corso Dante, verso piazza Alfieri. Si muove tantissimo, è molto pericoloso, penso che se preso "bene" possa fare danni alle auto.

Sistemate la rete che spunta dal marciapiede di via Fregoli

C'è una rete in ferro che fuoriesce dal marciapiede davanti al campo sportivo astigiano in via Fregoli. Spero che venga riparato, perché rischia di fare danni non solo a chi va in bici, ma anche alle auto.

In via D'Azeglio ancora segnalazioni per l'edificio usato come bagno

Via Massimo D'Azeglio, civico 28. L'ingresso dell'edificio viene utilizzato come bagno e come porta rifiuti.