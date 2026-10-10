Asti, al via la campagna elettorale del candidato sindaco Michele Miravalle: «Noi il cambiamento vogliamo praticarlo, non predicarlo» [FOTO e VIDEO]

Michele Miravalle, docente universitario e consigliere comunale del Pd, davanti a un pubblico numeroso di sostenitori e simpatizzanti ha dato il via alla campagna elettorale del campo progressista di centrosinistra e alla sua corsa a sindaco di Asti. Sede dell'evento, il circolo dell'ex Way Assauto, un luogo simbolico della città, a pochi passi da uno dei tanti contenitori vuoti che, da anni, attende di essere rigenerato.

Ad aprire l'incontro sono state le testimonianze di due giovani, entrambi 21enni, che nel 2027 voteranno per la prima volta alle elezioni comunali e che hanno aderito al progetto di cambiamento proposto da Miravalle e dai suoi 'compagni di viaggio'. Frida Zanna ha scelto come simbolo della sua testimonianza la fermata dell'autobus, metafora di un trasporto pubblico carente e di una città che non è capace a offrire spazi adeguati per i ragazzi. «Per tanti giovani di Asti, la palina dell'autobus è il posto dove si aspetta un bus che spesso non arriva o arriva tardi - ha detto la ragazza - Mi chiedo come potrebbe cambiare la prospettiva di un giovane di Asti se cambiasse anche solo il trasporto pubblico. Penso che il sentimento che susciterebbe sarebbe il fatto di sentirsi presi in considerazione. Una sensazione che aumenterebbe ancora di più se iniziassimo a pensare agli spazi di aggregazione per i giovani, a partire dalle aule studio che ad Asti non ci sono».

Sergio Marello e Frida Zanna

Subito dopo, Sergio Marello ha raccontato l'itinerario da corso Alba alla stazione ferroviaria, percorso quotidiano di tanti pendolari. «Avere vent'anni e vivere ad Asti significa per molti vivere con un piede sul treno - ha affermato respingendo fermamente le logiche di militarizzazione dei quartieri - Quelle che attraverso sono le vie che ultimamente qualcuno indica come luoghi dove c'è la necessità di schierare militari, come se fossero una zona di frontiere occupata da un esercito ostile. Ma la sicurezza non nasce da una divisa, nasce da strade vissute, illuminate, curate e zone che non devono essere trattate come favelas».

A raccogliere queste sollecitazioni sono stati gli interventi di due consiglieri comunali di centrosinistra che hanno tracciato il bilancio dell'opposizione e rilanciato la sfida di governo della città. La consigliera Vittoria Briccarello di Uniti si può ha posto l'accento sulla responsabilità e sul dovere «di verità verso la cittadinanza» (ha citato, tra gli applausi, il premio Nobel per la Pace Navanethem “Navi” Pillay e la sua frase: 'Perché mai ci vorrebbe coraggio per dire la verità?'). Ha poi promesso «che la squadra si farà carico delle ferite aperte della città, dalla casa al commercio di vicinato, fino alle frazioni». «Io non voglio scendere dal treno ad Asti e trovarmi l'esercito con i mitra, voglio scendere dal treno e trovare una piazza vivibile, godibile, sicura», ha scandito Briccarello, aggiungendo con forza: «Oggi con questa squadra e con Michele candidato sindaco non promettiamo miracoli, ma promettiamo lavoro, presenza, trasparenza e verità».

La consigliera comunale di Uniti si può Vittoria Briccarello

Da parte sua, il capogruppo del Movimento 5 Stelle Massimo Cerruti ha duramente criticato il modello amministrativo uscente, definendolo una «monarchia assoluta dove c'è il principe che detta le regole a tutti» e sottolineando il compito morale di «riportare la democrazia nel municipio». «Riportare la democrazia vuol dire migliorare, ad esempio, la qualità della vita dei cittadini - ha aggiunto il pentastellato - Perché oggi la qualità della vita di un astigiano è caduta in fondo agli abissi». Cerruti ha inoltre bollato come demagogica la proposta dell'esercito, definendola la prova di «un fallimento totale di questa amministrazione» e richiamato la necessità di affrontare la questione morale e la manutenzione del patrimonio pubblico. «Coloro che da quattro anni amministrano il governo del Paese, da sette anni la Regione e da nove anni il Comune, improvvisamente pensano di risolvere il problema con una boutade, anzi una 'boutanad'. Sono demagogici, sono fumo negli occhi».

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Massimo Cerruti

Successivamente ha preso la parola il protagonista dell'evento e candidato sindaco Michele Miravalle. Il campo progressista è oggi sostenuto da una coalizione ampia che comprende Ambiente Asti, CambiAmo Asti, Europa Verde, Casa Riformista, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Prendiamoci Cura di Asti e Uniti si può. Ma presto si aggiungeranno altre liste civiche che verranno ufficializzate più avanti. Nel suo discorso, Miravalle ha subito marcato una discontinuità netta con la gestione politica del recente passato, affermando che «Asti ha già visto e avuto troppi uomini soli al comando» e che la sua sarà una scelta di squadra e di comunità.

Miravalle ha espresso la volontà di superare la rassegnazione dei cittadini e le guerre di potere: «Abbiamo visto in questi anni una 'House of Cards' di provincia, siamo stati spettatori di una guerra di potere tra bande: prima nemiche, poi amiche, poi di nuovo nemiche. Dico solo una cosa con grande chiarezza: ne abbiamo abbastanza, basta a un sultanato dove pochi decidono per tutti». E ancora: «In politica la parola cambiamento è abusata, ma permettetemi di essere anche un po' stupito da chi oggi si veste con la giacca del cambiamento, quando fino a ieri ha condiviso ogni singola scelta di questa amministrazione e ne è stato protagonista, salvo oggi riscoprirsi un grande detrattore. Noi il cambiamento vogliamo praticarlo, non predicarlo». Per questo Miravalle ha già precluso ogni ipotesi di dialogo con chi pensa di trattare per avere una poltrona.

Il candidato sindaco Michele Miravalle

Tracciando le linee guida del programma, il candidato a sindaco ha voluto scandire con precisione i primi impegni concreti che intende assumere. Tra questi risalta la promessa solenne sul primo atto formale della nuova giunta: «Una delibera noi l'abbiamo già scritta: quella che trasformerà piazza Campo del Palio in un grande parcheggio gratuito». Altrettanto centrale è la misura sui servizi all'infanzia, con il candidato che ha annunciato: «Voglio che Asti sia il primo capoluogo del Piemonte in cui ci sia un accesso gratuito e universale agli asili nido e ai servizi socioeducativi del Comune». Un progetto, quest'ultimo, che potrebbe essere fatto con circa 500 mila euro all'anno da recuperare all'interno del bilancio comunale. Ma per Miravalle saranno molto importanti i primi 5.000 giorni di vita di un cittadino, da 0 a 14 anni, fascia nella quale intende intervenire per offrire più servizi e opportunità.

Un passaggio del suo discorso ha riguardato l'importanza di riportare Asti al centro di un territorio più esteso prima che sia troppo tardi: «Per tornare capoluogo significa recuperare un dialogo con chi sta intorno a noi - ha detto - In questi anni è stata adottata una tecnica che non ha portato grandi frutti dialogando molto con chi sta molto lontano, mi riferisco alla Cina. Può essere una scelta interessante dal punto di vista geopolitico, ma sfido chiunque a capire quali siano stati i benefici di questo dialogo. Allora, sarebbe forse molto più intelligente e strategico occuparsi della via di mezzo e capire quale dialogo possiamo instaurare con le città che stanno intorno a noi e mi riferisco all'asse Cuneo-Bra-Alba da una parte, e all'asse Acqui Terme-Alessandra dall'altra».

Miravalle con i consiglieri e sostenitori del campo progressista di Asti

Il passaggio sulla sicurezza e sulla gestione dell'ordine pubblico è stato uno dei momenti più applauditi dell'intervento di Miravalle, che ha respinto la retorica dei comunicati «tutto chiacchiere e distintivo» e smontato l'operato della giunta uscente. Citando i dati istituzionali, ha evidenziato: «Al netto dei comunicati che chiedono il mitra e l'esercito, sono andato a vedermi, perché ne faccio parte, quante volte si è riunita la commissione del Consiglio comunale che si occupa di sicurezza e che fa capo all'assessore Luigi Giacomini. Negli ultimi due anni, sapete quante volte ci siamo visti nel luogo istituzionale dove le politiche di sicurezza della città dovrebbero essere discusse? Ci siamo visti una volta, era il maggio scorso e solo perché l'abbiamo chiesto noi dell'opposizione in seguito alle segnalazioni dei commercianti di via Cavour. La sicurezza di Asti è peggiorata proprio mentre a capo delle politiche della sicurezza c'è un assessore con la tessera di Fratelli d'Italia. Ma con che faccia oggi chiede l'intervento dell'esercito dopo il nulla durato cinque anni?»

Michele Miravalle con la moglie Giulia

Come alternativa, il candidato propone una sicurezza basata sulla prevenzione, con presidi fisici nei quartieri in cui operino insieme l'agente municipale di quartiere, l'infermiere di comunità, il mediatore linguistico e l'educatore di strada, chiedendo al governo non soldati ma più pattuglie di polizia ed «un esercito di maestri e insegnanti». Infine, Miravalle ha delineato i progetti per la vivibilità, l'ambiente (soprattutto per contrastare i cambiamenti climatici e i disastri sulla città tra allagamenti e esondazioni), per rilanciare i contenitori vuoti e la mobilità urbana, proponendo anche una regola verde che garantisca grandi polmoni naturali mediante il recupero delle Antiche Mura e del Bosco dei Partigiani, la creazione del nuovo Bosco degli Astigiani e del parco fluviale del Borbore una volta liberato dalla Saclà. Sul tema dei tanti contenitori vuoti nel tessuto urbano — come la ex Maternità, l'area Waya e l'ex ospedale, ma anche la futura ex Saclà —, Miravalle ha criticato il Comune per aver adottato «la tecnica dell'opossum» facendo finta di nulla.

In particolare, sull'ex ospedale ha lanciato una proposta: «Perché non proviamo a ragionare sulla demolizione dell'area moderna da trasformare in una grande piazza pubblica collegata coi giardini, con parcheggi sotterranei, e il vecchio chiostro recuperato in collegamento con l'università?». Sulla viabilità e il traffico paralizzato, la riqualificazione dell'area Saclà è stata indicata come l'occasione fondamentale per creare una via alternativa al cavalcavia Giolitti per lo scavalcamento della ferrovia, restituendo fluidità alla circolazione e vivibilità ai quartieri.

Per far conoscere il programma della coalizione progressista, Miravalle ha infine lanciato il suo 'nduma tour che lo porterà, insieme agli altri candidati e sostenitori, «nei quartieri, nelle strade, nei condomini, nelle frazioni per farci conoscere e conoscere le persone perché a noi non interessa organizzare apertivi offerti in cambio di un voto».

[foto Billi]