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Asl di Asti, proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori

Tra le richieste sul tavolo, l’adeguamento di alcune indennità e la necessità di affrontare criticità come il mancato avvio del bando per i Differenziali economici di professionalità

Redazione web

Redazione web

10 Ottobre 2026 11:54:17

Asl di Asti, proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori

È stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell’Asl di Asti. La decisione è stata assunta all’unanimità dall’assemblea della Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) riunitasi martedì, dopo mesi di confronto con la Direzione aziendale e, secondo quanto denunciato dalle rappresentanze sindacali, "senza risposte risolutive sulle  principali problematiche segnalate".
Al centro della vertenza - sostenuta dalle sigle sindacali Nursind, Fp Cgil, Nursing Up, Cisl Fp, Uil Fpl e Fials - ci sono le criticità del sistema gestionale WHR, utilizzato dall’azienda da oltre un anno, il mancato avvio del bando per i Differenziali economici di professionalità (Dep) 2026 e, più in  generale, il rispetto degli accordi e dei verbali sottoscritti.

Le criticità

"In merito al Sistema WHR - scrivono i sindacati - la Rsu segnala ancora errori nella rilevazione di presenze e assenze, nei profili orari e nella gestione di permessi e straordinari, nonostante siano stati fatti notare più volte dai lavoratori.
Resta aperta anche la questione dei Differenziali economici di professionalità, che la Rsu aveva già indicato come prioritaria nei  precedenti incontri e che era stata nuovamente sollecitata nella nota del 18 settembre".
Tra le altre questioni contestate figurano "l’adeguamento di alcune indennità, gli arretrati e le indennità legate ai turni di 12 ore, già oggetto di un verbale dello scorso 24 aprile".

La Rsu e le organizzazioni sindacali hanno quindi chiesto al Prefetto Claudio Ventrice e alla Direzione Asl l’immediata attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge 146 del 1990. L’obiettivo è "arrivare a un confronto che consenta di affrontare le criticità ancora irrisolte  e scongiurare un ulteriore inasprimento della vertenza". 

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