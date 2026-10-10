E' mancato Alfredo Capello, storico vicesindaco e assessore di Costigliole, punto di riferimento della frazione Motta

Ricoverato da qualche giorno in ospedale per un malore, si è spento Alfredo Capello, 86 anni, persona molto conosciuta a Costigliole e non solo.

Originario della frazione Motta, della quale è stato a lungo un importante riferimento, Capello era geometra di professione ma ha sempre dedicato moltissimo tempo ed energia alla sua comunità.

E' stato a lungo vice sindaco del paese, assessore alle manifestazioni, presidente della Pro Loco.

Un impegno ricordato anche dalla Pro loco di Motta che, pochi minuti dopo la notizia della sua morte, scrive: «Alfredo era una colonna portante del nostro paese ed ex presidente della Pro Loco.

Vogliamo ricordarti così, Alfredo: sempre in prima linea, col sorriso e con quella voglia instancabile di fare del bene per la nostra comunità. Grazie per ogni momento condiviso, per il tempo che ci hai donato e per l’immenso amore che hai dimostrato verso il nostro territorio.

La tua dedizione resterà un esempio per tutti noi».

Alfredo lascia la moglie Chiara, storica maestra del paese e sempre al suo fianco in ogni attività. La coppia aveva vissuto la drammatica perdita, in incidente, dell'unico figlio Luigi.