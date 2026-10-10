Biblioteca Astense, nuovo appuntamento con "Giochi di ruolo e Librogame"

Oggi (sabato), dalle 15 alle 19 alla Biblioteca Astense di via Goltieri, nuovo appuntamento con "Giochi di ruolo e Librogame", incentrati su "avventure da brivido", tra dungeon oscuri, creature misteriose e sfide tirando i dadi, selezionate e condotte dal gruppo BiblioMaster della biblioteca.

Sarà anche possibile dedicarsi al gioco libero, con più di cento giochi da tavolo a disposizione.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazionegiochi@bibliotecastense.it; iscrizione gratuita su https://forms.gle/9Ew6R6y8tUQ2f8HL8.