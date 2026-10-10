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Iniziativa

Biblioteca Astense, nuovo appuntamento con "Giochi di ruolo e Librogame"

A disposizione anche più di cento giochi da tavolo che si possono utilizzare liberamente

Elisa Ferrando

Elisa Ferrando

10 Ottobre 2026 11:11:02

Biblioteca Astense, nuovo appuntamento con "Giochi di ruolo e Librogame"

Oggi (sabato), dalle 15 alle 19 alla Biblioteca Astense di via Goltieri, nuovo appuntamento con "Giochi di ruolo e Librogame", incentrati su "avventure da brivido", tra dungeon oscuri, creature misteriose e sfide tirando i dadi, selezionate e condotte dal gruppo BiblioMaster della biblioteca. 
Sarà anche possibile dedicarsi al gioco libero, con più di cento giochi da tavolo a disposizione. 
Per informazioni e prenotazioni: prenotazionegiochi@bibliotecastense.it; iscrizione gratuita su https://forms.gle/9Ew6R6y8tUQ2f8HL8. 

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