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Cinema

Cinelendia, oggi sale chiuse per l'allagamento dovuto al temporale di giovedì

Durante la perturbazione che ha interessato l'Astigiano sono caduti 100 millimetri di pioggia in due ore

Redazione web

Redazione web

10 Ottobre 2026 11:00:22

Cinelendia, oggi sale chiuse per l'allagamento dovuto al temporale di giovedì

I cartelli posti sulle bacheche delle varie sale

Ha lasciato diversi strascichi il forte temporale che si è abbattuto su Asti e alcuni paesi della provincia giovedì che, secondo il sito internet Dati Meto Asti, ha fatto cadere oltre 100 millimetri di pioggia in due ore, pari alla media di oltre un mese di pioggia, con una intensità tipica di un temporale estivo. Particolarmente interessata la zona tra Isola, Montegrosso e Costigliole, dove i sindaci in persona si sono attivati per perlustrare le strade allagate, invitare la popolazione a rimanere in casa, verificare le criticità o attivare numeri telefonici di emergenza.

Tre le criticità verificatesi in città, il candidato a sindaco Michele Miravalle ha segnalato il fatto che la pioggia è penetrata nella palestra della scuola media Brofferio di via Baracca, mentre il cinema Cinelandia di corso Alessandria oggi (sabato) resta chiuso per tutta la giornata a causa dell'allagamento provocato dal temporale, come riportato nella mail inviata a coloro che avevano effettuato prenotazioni per la giornata di oggi. 

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