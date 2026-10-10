Teatro dialettale a Moncalvo: risate ed equivoci sul palco il 10 e il 17 ottobre

La 43ª Stagione di teatro in lingua piemontese del Teatro Civico di Moncalvo, intitolata alla memoria di Giuseppe Prosio, propone due sabati consecutivi dedicati alla commedia e alla tradizione del territorio. La rassegna è organizzata da Arte & Tecnica/Teatro & Territorio con la collaborazione della Città di Moncalvo, fa parte del progetto "Le colline dei teatri" sostenuto dalla Fondazione CR Asti e dalla Banca di Asti, e si avvale della consulenza artistica di Luigi Oddoero.

Sabato 10 ottobre: "Col’antriganta mare madòn-a"

Questa sera, sabato 10 ottobre alle ore 21, salirà sul palco la Companìa Teatral "Piccolo Varietà" Aps di Pinerolo con "Col’antriganta mare madòn-a", commedia brillante in due atti scritta da Luigi Oddoero.

La vicenda è ambientata all'interno di un bed and breakfast, dove gestori e clienti finiscono intrappolati in situazioni comiche sempre più imbarazzanti. A scatenare una fitta catena di malintesi è una singolare "pozione afrodisiaca". Il quadro si complica definitivamente con l'arrivo della "mare madòna" (la suocera), decisa a portare alla luce la tresca clandestina tra il genero e una "cocotte". Tra allusioni, sospetti e rivelazioni paradossali, la commedia regala un ritmo incalzante nel solco del teatro dialettale piemontese.

Sabato 17 ottobre: "La Stagion dij garòfo"

La stagione proseguirà sabato 17 ottobre alle 21 con il terzo appuntamento in cartellone, che vedrà protagonista la Compania Incontri di San Sebastiano Po nello spettacolo "La Stagion dij garòfo", commedia brillante in tre atti di Nino Bertalmia.

Al centro della trama c'è Biasin Garòfo, padrone di casa e presidente della singolare società filantropica dei "mariti naufragati", sposato con la risoluta Vittoria. A innescare le rivalità è lo scapolo Sandrin Belfior, che corteggia sia Vittoria sia la giovane Emma, consorte del vicepresidente Baldo Camolet. Sullo sfondo dell'Obergi dla Cuccagna – tra le corse dell'indaffarato cameriere Buseca – si sviluppa anche la vicenda del vedovo Matè Cusòt, impegnato a ritrovare Mimì, un'ex indossatrice conosciuta tramite un annuncio sul giornale. Gelosie, intrecci grotteschi ed equivoci sentimentali condurranno la storia verso un movimentato epilogo.

La Compania Incontri di San Sebastiano Po

Biglietti e prenotazioni

Per entrambi gli appuntamenti al Teatro Civico di Moncalvo il costo del biglietto singolo è di 10 euro per platea e prima galleria centrale, e di 8 euro per prima galleria laterale e seconda galleria. Le prenotazioni possono essere effettuate alla Drogheria Broda di Moncalvo, dal martedì alla domenica mattina in orario di negozio, contattando il numero 0141-917143.