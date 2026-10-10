Andrea Fea: «Io il candidato del centrodestra? Per ora voglio farmi conoscere e creare un dibattito» [VIDEO]

Andrea Fea, commercialista e revisore dei conti, è una delle espressioni civiche del centrodestra astigiano. È stato il primo, in vista delle elezioni comunali del 2027, a uscire ufficialmente in città con i manifesti “Io ci sono".

Fea, possiamo svelare il mistero? Lei sarà il candidato sindaco del centrodestra?

Ufficialmente non sono il candidato sindaco del centrodestra, se per centrodestra si intende la coalizione complessiva. È certo invece che mi metto a disposizione della coalizione e soprattutto della cittadinanza per essere un punto di riferimento con una mia lista civica a mia immagine e somiglianza.

Perché questo scatto iniziale prima degli altri?

Voleva essere un modo per colmare il mio gap di visibilità, non essendo un politico di professione, ma un professionista conosciuto fino a un certo punto. Ho pensato che i cartelloni e i pullman fossero il mezzo più immediato e semplice per arrivare agli occhi delle persone e creare un dibattito.

Si fanno anche altri nomi come il deputato Marcello Coppo, alcuni civici, gli esponenti di Forza Italia, Marco Galvagno o Loretta Bologna. Quando svelerà le sue carte il centrodestra, considerando che il centrosinistra ha già ufficializzato Michele Miravalle?

Le dinamiche partitiche e di coalizione ritengo che seguano delle logiche centrali e l'investitura parte dall'alto. Se ne sta parlando e siamo tutti al tavolo con l'auspicio di andare insieme. Sulla scadenza è difficile sbilanciarsi, ma più il tempo passa e più si presta il fianco, mentre sarebbe ora di fare massa critica. Per questo mi rendo a disposizione per un dialogo in tal senso.

Se non dovesse essere lei il candidato sindaco del centrodestra, resterà nella squadra con una sua lista civica? Come si chiamerà?

La lista civica ci sarà e ci sto lavorando. Ad oggi non ci sono ancora il nome né il simbolo, che verranno condivisi con la massima partecipazione all'interno del gruppo. La mia ambizione è rappresentare il centro con la “C" maiuscola e intercettare le preferenze dei disillusi e di una parte del centrosinistra che possono identificarsi in una lista civica priva di ideologie per risolvere i problemi della città.

Quali sono tre priorità necessarie per Asti, a prescindere da chi sarà il candidato sindaco?

La prima è la sicurezza e il dibattito è sempre acceso. Poi il recupero degli immobili dismessi, concentrandosi su uno o due progetti fattibili senza fare un “libro dei sogni": in particolare l'area della Way Assauto e il vecchio ospedale, questo che potrebbe riqualificare la zona di quella parte di corso Alfieri attraverso un partenariato pubblico-privato. Infine i giovani e gli anziani, contrastando la dispersione scolastica e favorendo l'inclusione in una città che sta invecchiando. E questo aspetto porta con sé tutto il tema delle botteghe, dell’artigianato e del lavoro per rispondere a una domanda: cosa vogliamo fare di questa città?

Cosa propone invece sulla viabilità?

Sulla viabilità occorre distinguere. Avendo una bambina piccola e girando con il passeggino, sono molto sensibile alla viabilità pedonale e all'abbattimento delle barriere architettoniche tramite il Peba. Per la viabilità automobilistica e la Ztl imposte dalle scadenze regionali, la mia progettualità per zone come Campo del Palio è agevolare la ricerca dei parcheggi per decongestionare il traffico tramite tabelloni intelligenti sulle direttrici d'ingresso alla città per sapere dove ci sono posti liberi per parcheggiare, ma soprattutto che passi il principio che non tutti devono pagare la stessa cifra di parcheggio pensando a decontribuzioni in funzione a determinate tipologie di contribuenti, come pendolari o anziani.

Quali sono altre proposte innovative per la città?

Per la sicurezza, provare a mutuare esperienze positive come quelle di Lucca o Brescia usando il Fondo Unico di Garanzia per creare partnership tra polizia locale e vigilanza privata durante la movida o nei giardini. Per il welfare, introdurre la "badante di condominio" o il “condominio solidale” per intercettare le fragilità insieme ai Servizi sociali in base all'Isee. Infine, sostenere le associazioni di volontariato che pagano la Tari sulle loro sedi con forme di decontribuzione tramite la fiscalità generale.

Sempre sulla sicurezza, lei è favorevole a richiedere l'intervento dell'Esercito?

Documentandomi, ho visto che questore e prefetto hanno confermato che la città mantiene una condizione di normalità. L'Esercito non andrebbe visto come una militarizzazione, ma come un segnale a tempo alla cittadinanza, come fatto a Vercelli. Pur rimettendomi alle valutazioni degli addetti ai lavori, l'amministrazione deve fare squadra per prevenire derive in zone critiche come la stazione, corso Matteotti e i giardini.