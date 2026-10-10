Damigella del Palio 2026: trionfa Gaia Vittoria Torello con Nizza Monferrato

È Gaia Vittoria Torello, con i colori di Nizza Monferrato, ad essere stata eletta Damigella del Palio 2026. Il titolo assegnato nel corso della serata di Palio a… Teatro, l'appuntamento organizzato da Albatros Comunicazione, ha portato sul palco del Teatro Alfieri le rappresentanti di 19 Comitati Palio, accompagnate dai rispettivi paggetti e damine. Una vittoria che premia un anno di successo per Nizza Monferrato, che conquista anche il Superprestige 2026, la classifica che raccoglie i risultati delle manifestazioni paliesche disputate durante l'anno.

A completare il podio Ludovica Gatti per Moncalvo, seconda classificata con 210 punti, e Francesca Viarengo per Don Bosco, terza con 209 punti.

La serata, condotta da Beppe Giannini e Chiara Iannaccone, ha alternato la presentazione delle concorrenti, la presentazione degli abiti storici e le premiazioni dei Comitati. Uno spazio è stato riservato anche ad un momento insieme alla Rettrice del Rione San Silvestro, in ricordo della scomparsa della mamma, Maria Teresa Perosino, figura storica del mondo del Palio astigiano.

Sul palco è tornata anche Elisa Secchi, vincitrice nel 2025 per San Pietro, che ha ricordato come, nonostante il cambiamento e la crescita personale, sia rimasto immutato l'affetto per il proprio borgo, augurando buona fortuna a tutte le concorrenti.

Le 19 damigelle

Sono state 19 le damigelle in gara, scelte dai diversi borghi e rioni cittadini e dei Comitati che hanno partecipato all'edizione 2026. Ciascuna ha fatto il proprio ingresso accompagnata da un paggetto e da una piccola dama, mostrando lo splendore degli abiti e accessori che indossavano.

Dopo la prima sfilata, la presentazione degli abiti d'epoca, con costumi ispirati a differenti periodi del Medioevo e del tardo Medioevo. Ricostruzioni sartoriali, tessuti preziosi, ricami e copricapi raccontano il lavoro che si nasconde dietro la preparazione del corteo storico, frutto dell'impegno delle commissioni e dei figuranti dei Comitati Palio.

Tra le creazioni, quello della vincitrice di Nizza Monferrato, presenta un abito francese datato intorno al 1370-1400 con copricapo hennin e lungo velo

È realizzato in raso e broccato, caratterizzato da maniche a corolla e da un'ampia gonna a ruota, impreziosito da una cintura in filigrana d'oro. L'abito è arricchito da un suntuoso mantello ricco di filati metallici, la cui ispirazione si rifà agli affreschi del Castello della Manta.

Santa Maria Nuova e il premio Memorial Mara Sillano Sabatini

Tra i riconoscimenti assegnati nel corso della serata, il premio Memorial Mara Sillano Sabatini per la migliore presenza scenica nel corteo dei bambini è andato al Borgo Santa Maria Nuova. Il tema comune scelto per le sfilate dei più piccoli, proposto da Barbara Molina, direttrice dell'Archivio Storico e Museo del Palio, era I giochi nel Medioevo.

Una vittoria accolta con soddisfazione dal Rettore Piermatteo Ponzone, che ha speigato il valore del ricambio generazionale all'interno della commissione dedicata ai bambini, oggi guidata dalla figlia Ludovica Ponzone insieme a Matteo Campisciano.

Proprio loro hanno raccontato l'emozione per il risultato raggiunto e il lavoro necessario per realizzare gli allestimenti, costruiti anche grazie a materiali e oggetti preparati artigianalmente. Tra i particolari, le marionette realizzate da Mario Boero e un albero vero recuperato dal giardino di famiglia di Ludovica.

Santa Maria Nuova e il “Mara Sillano Sabatini” 2026: «Abbiamo fatto giocare davvero i bambini» Ludovica Ponzone racconta la preparazione del corteo e il lavoro dei giovani accompagnatori che ha portato il Borgo ad aggiudicarsi il riconoscimento per la migliore sfilata dei bambini

Un lavoro di squadra, per il quale sono stati ringraziati anche Franco Chierici, Benedetta Bonino, Federica Arduino, Elena Borgo, Cristina Termini e Matilde Cerrano.

Don Bosco premiato con la Pergamena d'Autore per la miglior sfilata

Il Premio Soroptimist per la miglior sfilata è stato assegnato al Comitato Palio Don Bosco, che ha presentato il tema Il trionfo dell'Unione. Il corteo era incentrato sulla vittoria astigiana del 1275 e sulla rappresentazione delle virtù teologali e cardinali.

La premiazione ha offerto l'occasione per sottolineare il lavoro della commissione artistica e il contributo di chi, attraverso lo studio e la realizzazione dei costumi e delle scene, permette di tradurre in immagini episodi e valori della storia cittadina. Nel corso degli interventi sono stati ricordati anche i nomi di Marina Brondolo, Maddalena Spessa ed Elma, insieme a Valeria Condorelli, tesoriera del Soroptimist.

Per Don Bosco di un ulteriore riconoscimento in una stagione particolarmente ricca di soddisfazioni. Il Comitato aveva infatti già conquistato il Paliotto con gli sbandieratori e la Pergamena d'autore, aggiungendo così un altro risultato importante a un'annata che ha visto il borgo sul podio.

«Il Trionfo dell’Unione»: così il Don Bosco ha conquistato la Pergamena d’Autore Dalla vittoria del 1275 a quella del 2025, Marina Brondolo racconta la sfilata e il lavoro della commissione artistica premiati dal Soroptimist

San Martino San Rocco rivive la vittoria del Palio

Spazio anche al Comitato Palio San Martino San Rocco, vincitore del Palio 2026, rappresentato dal rettore Paolo Squiglia, da Daniele Bruzzone della commissione cavalli e da Antony Tedesco, Alessandro Scassa. La vittoria è stata commentata dal giornalista Massimo Elia.

La vittoria più recente è stata raccontata attrverso un momento di ricordo che ha ripercorso alcuni dei successi storici del borgo. Sullo schermo sono tornate le immagini dei rettori che hanno guidato San Martino San Rocco alla conquista del Palio: Lio Ruffa, vincitore nel 1983, 1984 e 1993, Italo Merotti nel 1985, Franca Sattanino nel 2012 e Paolo Squiglia nel 2026.

Tra i momenti più significativi, la proiezione di un filmato d'epoca relativo alla vittoria del 1984, conquistata dal fantino Aceto, al secolo Andrea De Gortes, sotto la rettoria di Elio Ruffa, con la telecronaca originale di Carlo Franco. Un tuffo nel passato che ha riportato sul palco l'entusiasmo di una vittoria entrata nella storia del Comitato.

La festa per il successo del 2026 sarà celebrata a novembre nello stabilimento della Saclà, luogo silmbolo per il borgo e per la storia industriale astigiana.

Nizza Monferrato conquista il Superprestige

La serata ha assegnato anche i riconoscimenti del Superprestige 2026, la competizione che dal 1997 raccoglie i risultati dei Comitati Palio nelle diverse manifestazioni dell'anno.

A conquistare il primo posto è stata proprio Nizza Monferrato, con il rettore Pier Paolo Verri. Secondo posto per San Marzanotto, terza la Torretta, quarta Castell'Alfero e quinta Don Bosco.

Nel corso della serata sono stati inoltre ricordati i risultati del Paliotto: la vittoria degli sbandieratori di Don Bosco, quella dei musici di San Lazzaro e il Premio Panathlon assegnato a Tanaro.

Il ricordo di San Silvestro

Tra i momenti più toccanti, il passaggio dedicato al Borgo San Silvestro, assente quest'anno dalla competizione con una propria damigella. Il Comitato è stato ricordato attraverso un intervento dedicato alla famiglia Panzone e al ricordo di essa, con un pensiero rivolto ai genitori e alla madre recentemente scomparsa della rettrice Samantha Panza.

Il messaggio ha riportato l'attenzione sul significato del Palio al di là della gara e dei risultati: una tradizione che unisce le generazioni, crea legami tra persone e coinvolge i giovani in un progetto molto legato alla nostra città.

È stato inoltre ringraziata Rebecca Maschio per la realizzazione del video tributo. Per San Silvestro è arrivata anche la promessa di un ritorno pieno alle manifestazioni a partire dal prossimo anno.

Solidarietà e attenzione ai più piccoli

Spazio anche per le iniziative solidali promosse dall'Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi” Onlus e l'attività di Albatros Comunicazione. È stato ricordato il percorso di cure odontoiatriche assicurato a 30 bambini in collaborazione con l'Ordine dei Medici Dentisti, con il contributo della dottoressa Pavese e del dottor Arli.

A questo si è aggiunta la donazione di un bilirubinometro al reparto di Pediatria dell'ospedale Cardinal Massaia, diretto dalla dottoressa Strozzi. La consegna dell'assegno ha visto la partecipazione di Simone Nosenzo, presidente della Provincia e sindaco di Nizza Monferrato.

Nel corso dell'intervento è stato ricordato anche il sostegno alle iniziative per i bambini di Arquata del Tronto, con la donazione di giochi realizzata insieme a Specchio dei Tempi.

Una parte della serata è stata dedicata anche al ricordo delle damigelle che si sono succedute dal 2003 al 2025, attraverso un filmato amarcord che ha ripercorso le precedenti edizioni del concorso.