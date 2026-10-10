Deiezioni canine, un cittadino multato e l'assessore al decoro si confrontano "on the road" [VIDEO]

Venerdì mattina, intorno alle 8:15, le vie del centro di Asti hanno fatto da cornice a un sopralluogo decisamente singolare e del tutto improvvisato. Da un lato Marco Galvagno, assessore al Decoro Urbano del Comune di Asti; dall'altro Alessandro, accompagnato da Kira, un'affettuosa cagnolina.

Solo pochi giorni prima, Alessandro era stato sanzionato dalla polizia municipale con una multa da 50 euro per non aver portato con sé la prescritta bottiglietta d'acqua, obbligatoria per sciacquare l'urina degli animali. Con un ricorso pendente e la convinzione di aver subito un'ingiustizia, il cittadino ha scelto la via del confronto diretto: una camminata "sul campo" insieme all'assessore per mettere alla prova l'efficacia e i contorni operativi dell'ordinanza sindacale.

Il regolamento parla chiaro: tutti i proprietari di cani, senza distinzione di taglia o razza, devono uscire di casa equipaggiati con sacchetti per le deiezioni solide e una bottiglia d'acqua per diluire le minzioni. Alessandro ha tuttavia illustrato come la conformazione fisica delle femmine porti a minzioni raso terra, che non imbrattano muri o arredi urbani. Ha inoltre evidenziato il rischio che controlli troppo rigidi vengano percepiti come una "caccia alle streghe" dagli amanti degli animali, auspicando maggiore elasticità e un'azione preventiva di informazione anziché il verbale immediato.

Dal canto suo, l'assessore Galvagno ha ribadito la ratio della norma e la posizione dell'amministrazione comunale: «L'obbligo dell'acqua - precisa l'assessore - nasce dall'esigenza di contemperare il diritto dei padroni di portare a spasso i propri animali con quello dell'intera cittadinanza a vivere in una città pulita e decorosa».

Durante il tragitto, osservando le soste di Kira tra aiuole e aree verdi, Galvagno ha chiarito i dubbi pratici: la spruzzata d'acqua va effettuata sempre, anche sull'erba o sullo sterrato dei giardini, poiché l'acqua aiuta comunque a igienizzare e a mitigare gli odori. Per andare incontro ai conduttori di cani, l'assessore ha anche annunciato un'intesa informale con i bar della città, che consente di ricaricare gratuitamente la bottiglietta d'acqua al bisogno.

L'itinerario della "pattuglia speciale" si è snodato da corso Matteotti a piazza Campo del Palio, proseguendo lungo via Cavour, piazza Alfieri e addentrandosi nel centro storico tra via Bonzanigo, via Solari, via Cotti Ceres, la zona del Tribunale e via Brofferio. Nel complesso la città ha mostrato un volto pulito e curato, con cestini regolarmente svuotati e il passaggio costante dei mezzi spazzatrici dell'Asp, complice anche la pioggia battente della notte precedente. Non sono mancate, tuttavia, isolate criticità: qualche mozzicone di sigaretta a terra, un rifiuto ingombrante e sporadiche deiezioni non raccolte.

Lungo la strada si è incrociata anche una pattuglia della polizia municipale, impegnata nei consueti controlli di routine. I numeri recenti testimoniano infatti un'attività intensa: negli ultimi mesi gli ispettori ambientali hanno effettuato 89 accertamenti specifici sui cani, sfociati in 21 sanzioni da 50 euro, a cui si aggiungono 69 verifiche sui rifiuti con 38 verbali (compresi casi sanzionati fino a 1.000 euro per errato conferimento).

Dopo circa un'ora, la passeggiata si è conclusa con una stretta di mano tra l'assessore e Alessandro mentre l'amministratore ha garantito l'impegno a potenziare la cartellonistica e la comunicazione per rendere le regole del decoro urbano sempre più chiare, trasparenti e condivise.