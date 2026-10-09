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Marta e Anastasia, il loro impegno nel Servizio civile al Comune di Castagnole Lanze

Per un intero anno daranno supporto e collaborazione ai servizi comunali rappresentando una preziosa risorsa per la comunità castagnolese

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

09 Ottobre 2026 19:56:00

Marta e Anastasia, il loro impegno nel Servizio civile al Comune di Castagnole Lanze

Marta e Anastasia accolte in municipio per l'importante impegno formativo

Si chiamano Marta e Anastasia e hanno iniziato con entusiasmo una nuova esperienza formativa, quella del Servizio civile universale, svolgendo il loro percorso al Comune di Castagnole delle Lanze. Le due giovani saranno impegnate per un anno nelle attività del Comune, offrendo il loro contributo a supporto dei servizi comunali e vivendo al tempo stesso un’importante esperienza di formazione, crescita personale e partecipazione alla vita della comunità.

«Il progetto di Servizio Civile rappresenta un’importante opportunità per i giovani, permettendo loro di avvicinarsi al mondo della Pubblica Amministrazione, acquisire nuove competenze e conoscere più da vicino le attività e i servizi rivolti ai cittadini. Marta e Anastasia saranno accompagnate nel loro percorso dalla dottoressa Silvia Gonella, con il supporto del sindaco Carlo Mancuso, del vicesindaco Mariagrazia Rosso, dell’amministrazione comunale e di tutto il personale dipendente, che le hanno accolte con piacere all’interno della squadra del Comune».

Il Servizio civile rappresenta anche un’opportunità per la nostra comunità, che può accogliere nuove energie, idee e competenze. Ci auguriamo che questo anno rappresenti per loro un percorso ricco di soddisfazioni, crescita e nuove esperienze

«Siamo felici di poter accogliere Marta e Anastasia nel nostro Comune - sottolineano il sindaco Carlo Mancuso e il vicesindaco Mariagrazia Rosso - Il Servizio civile è un’esperienza importante per i giovani e rappresenta anche un’opportunità per la nostra comunità, che può accogliere nuove energie, idee e competenze. Ci auguriamo che questo anno rappresenti per loro un percorso ricco di soddisfazioni, crescita e nuove esperienze».

«Certi che l’impegno di Marta e Anastasia sarà per tutti arricchente, l’accoglienza del Comune di Castagnole delle Lanze si è espressa con un caloroso benvenuto da parte di tutti, e anche la comunità intera potrà presto conoscerle attraverso il loro servizio; il percorso lavorativo di queste due figure è certamente accolto con grande favore per il valore dell’esperienza e potrà offrire un valore aggiunto all’organizzazione organica comunale».

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