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Inaugurazione

Su iniziativa del Comune arriva a San Damiano il nuovo "Spazio giovani" per ragazzi e adolescenti

Realizzato nei locali comunali di via Garibaldi sarà gestito dal Comune con la presenza di educatori. Il taglio del nastro il 24 ottobre

Marta Martiner Testa

Marta Martiner Testa

09 Ottobre 2026 19:16:29

Su iniziativa del Comune arriva a San Damiano lo "Spazio giovani" per ragazzi e adolescenti

Il sindaco Davide Migliasso con i suoi collaboratori e promotori dello "Spazio giovani"

In un momento in cui occorre offrire ai giovani attenzione e concrete possibilità di incontro e di crescita nel loro tempo libero, un'importante iniziativa giunge dall'amministrazione comunale della città di San Damiano d'Asti. È pronto per il taglio del nastro inaugurale il nuovo "Spazio giovani", realizzato nei locali di proprietà comunale di via Garibaldi (si trova accanto alla sede dell'Avis), recentemente ristrutturati e riqualificati dal Comune, e rivolto ai bambini e ragazzi a partire dall'età della scuola media. Sarà gestito dal Comune e si avvarrà della presenza di educatori.

Al momento il centro è aperto tre giorni la settimana, ma dal prossimo anno intendiamo offrire l'apertura dal lunedì al venerdì

«Lo Spazio giovani - anticipa il sindaco Davide Migliasso - rappresenterà un importante luogo di ritrovo per i nostri giovani, con il coordinamento di educatori. Un progetto che abbiamo visto realizzato con ottimo riscontro nel Comune francese di Septèmes-les-Vallons gemellato con San Damiano: un servizio gestito dal Comune, che offre attività da anni con successo. Noi, come Comune, investiamo nel servizio 8-10 mila euro all'anno, avvalendoci di due educatori professionali. Al momento il centro è aperto tre giorni la settimana, ma dal prossimo anno intendiamo offrire l'apertura cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, tenendo conto che il sabato e domenica ci sono in città le tante attività delle associazioni, società sportive e realtà parrocchiali. Un utile servizio a disposizione dei giovani e delle famiglie, che funziona molto come progetto educativo e sociale».

Il nuovo "Spazio giovani" sarà inaugurato sabato 24 ottobre alle 11,30.

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