Su iniziativa del Comune arriva a San Damiano il nuovo "Spazio giovani" per ragazzi e adolescenti

In un momento in cui occorre offrire ai giovani attenzione e concrete possibilità di incontro e di crescita nel loro tempo libero, un'importante iniziativa giunge dall'amministrazione comunale della città di San Damiano d'Asti. È pronto per il taglio del nastro inaugurale il nuovo "Spazio giovani", realizzato nei locali di proprietà comunale di via Garibaldi (si trova accanto alla sede dell'Avis), recentemente ristrutturati e riqualificati dal Comune, e rivolto ai bambini e ragazzi a partire dall'età della scuola media. Sarà gestito dal Comune e si avvarrà della presenza di educatori.

Al momento il centro è aperto tre giorni la settimana, ma dal prossimo anno intendiamo offrire l'apertura dal lunedì al venerdì

«Lo Spazio giovani - anticipa il sindaco Davide Migliasso - rappresenterà un importante luogo di ritrovo per i nostri giovani, con il coordinamento di educatori. Un progetto che abbiamo visto realizzato con ottimo riscontro nel Comune francese di Septèmes-les-Vallons gemellato con San Damiano: un servizio gestito dal Comune, che offre attività da anni con successo. Noi, come Comune, investiamo nel servizio 8-10 mila euro all'anno, avvalendoci di due educatori professionali. Al momento il centro è aperto tre giorni la settimana, ma dal prossimo anno intendiamo offrire l'apertura cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, tenendo conto che il sabato e domenica ci sono in città le tante attività delle associazioni, società sportive e realtà parrocchiali. Un utile servizio a disposizione dei giovani e delle famiglie, che funziona molto come progetto educativo e sociale».

Il nuovo "Spazio giovani" sarà inaugurato sabato 24 ottobre alle 11,30.