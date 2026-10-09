Caso sfalci a Valmanera: risolto in 48 ore il problema dei rifiuti sbriciolati

A due giorni dalla segnalazione dei residenti di frazione Valmanera, alle porte di Asti, è stato risolto il problema dei rifiuti triturati dalle macchine tagliaerba lungo i fossi. Nei giorni scorsi, abitanti e imprenditori della zona avevano trovato una lunga scia di immondizia ridotta in frantumi nel tratto compreso tra l'incrocio con via Spandre e il centro abitato, un'area in cui sorgono sia strutture ricettive sia abitazioni private.

La scena desolante aveva subito scatenato la protesta dei cittadini, che avevano segnalato l'accaduto sui social network, tramite il gruppo di Controllo di Vicinato e attraverso il nostro giornale. Della vicenda si sono occupati prontamente il consigliere comunale con delega alle frazioni, Piero Ferrero, e l'assessora ai Lavori Pubblici, Stefania Morra. Con il coinvolgimento degli operatori dell'Asp, l'amministrazione ha avviato le operazioni di bonifica lungo tutta la tratta interessata, completate nel minor tempo possibile compatibilmente con il maltempo.

«Abbiamo mantenuto la promessa e risolto tempestivamente la criticità segnalate», ha spiegato il consigliere Ferrero, parlando anche a nome dell'assessora. Anche i residenti di Valmanera hanno espresso piena soddisfazione per la rapida pulizia dell'area e per l'attenzione dimostrata dal Comune. «Siamo davvero contenti che la situazione sia stata risolta con solerzia», ha commentato il titolare di una delle attività locali. «L'auspicio per il futuro è che, programmando gli sfalci in anticipo, si possa prevedere un passaggio dell'Asp, prima, per raccogliere i rifiuti più evidenti ed evitarne così la triturazione».