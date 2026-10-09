Spaccata nella notte alla scuola media di Castell’Alfero: rubati 25 computer dei ragazzi

C’è un’immagine che più di ogni altra racconta la gravità del furto messo a segno nella notte tra l’8 e il 9 ottobre alla scuola secondaria di primo grado di via Casale 97, a Castell’Alfero: il carrello metallico su ruote utilizzato per ricaricare i computer dell’aula Stem, spalancato e completamente vuoto. Dei 25 computer portatili custoditi al suo interno non è rimasto nulla. Sono stati sottratti agli oltre cento ragazzi tra gli 11 e i 14 anni che li utilizzavano quotidianamente durante le lezioni, strumenti di studio e di crescita acquistati con fatica per rendere più moderna la didattica. Qualcuno ha deciso di portarli via, lasciando alla scuola i danni e agli studenti il conto più amaro: quello di essere stati privati di risorse che appartenevano al loro percorso formativo.

La scuola di via Casale a Castell'Alfero. Foto C.L.

Un foro nel vetro per aprire le finestre: violati due laboratori

Le finestre raccontano i segni di un'effrazione tutt'altro che banale. In almeno uno dei vetri è ben visibile un foro circoscritto, dal quale si diramano lunghe crepe, senza che l'intera superficie sia stata mandata in frantumi. Un dettaglio che fa pensare a un tentativo di aprire il serramento dall'esterno: attraverso il varco potrebbe essere stato introdotto un attrezzo per raggiungere il meccanismo di chiusura e azionare la maniglia. Una tecnica che, se confermata, avrebbe consentito di entrare senza dover distruggere completamente il vetro.

Non una sola finestra, ma due diversi punti di accesso, in corrispondenza di altrettanti laboratori informatici. È questo uno degli elementi che colpiscono nella ricostruzione del furto: chi è entrato ha raggiunto due aule distinte, situate in punti diversi dell'edificio. Resta da capire se conoscesse già la disposizione dei locali e dove fossero custodite le attrezzature.

Nell'aula Stem il bersaglio erano i 25 computer portatili riposti nel carrello di ricarica, che al mattino è stato trovato completamente vuoto. Nell'altro laboratorio, sull'ala opposta della scuola, le postazioni fisse sono invece rimaste al loro posto. Computer più ingombranti e difficili da trasportare rispetto ai notebook: una possibile spiegazione della scelta, anche se non è possibile stabilire con certezza perché siano stati lasciati lì.

Si sottolinea che la scuola dispone di un sistema di sicurezza funzionante, eppure l’allarme non è scattato.

La finestra dell'aula Stem. Si nota il vetro forato all'altezza della maniglia. Foto C.L.

La vicepreside: «Uno scenario desolante»

Sul posto, fin dalle prime ore del mattino, sono intervenuti i vertici dell’istituto e una pattuglia della Polizia Locale. Davanti alle finestre danneggiate e al carrello svuotato, la vicepreside Barbara Cerrato non nasconde la desolazione.

«Stamattina, all’arrivo a scuola, ci siamo trovati davanti uno scenario desolante: finestre scardinate e il carrello dei computer completamente svuotato. Hanno agito con estrema scaltrezza ed è sconvolgente vedere quel carrello così: per noi e per i nostri allievi quei 25 portatili non erano semplici oggetti, ma strumenti di crescita quotidiana di cui adesso sono stati ingiustamente privati».

Parole che restituiscono il senso di una violazione che va oltre il valore economico delle apparecchiature. Perché quei dispositivi non erano accantonati in un magazzino, né destinati a un utilizzo sporadico: servivano durante le lezioni, erano parte della quotidianità dei ragazzi e del lavoro degli insegnanti.

L'aula Stem. Foto C.L.

Il dirigente Rocca: «Un doppio colpo al cuore. Aiutateci a ricomprarli»

Dietro quei computer c’è anche il lavoro necessario per ottenere i finanziamenti e rinnovare gli ambienti di apprendimento. Le attrezzature erano state acquistate grazie alle opportunità offerte dai bandi del Pnrr, dopo un percorso di progettazione e un impegno burocratico tutt’altro che semplice.

Il dirigente scolastico Pierluigi Rocca esprime tutta la propria amarezza e lancia un appello a chi possa aiutare la scuola a ripristinare la dotazione informatica.

«Il dispiacere è doppio perché quei dispositivi erano stati acquistati partecipando intensamente ai bandi del Pnrr: avevamo colto l’opportunità giusta con grande fatica e lavoro burocratico per dotare la scuola del meglio. Questi 25 computer non erano appendici accessorie o un lusso: erano il cardine di una didattica innovativa, diversa e quotidiana per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Ora gli studenti ne sono rimasti senza. Lanciamo un appello sincero e accorato a chiunque possa darci una mano: se qualche realtà, ente o privato ha la possibilità di aiutarci a ricomprare queste dotazioni e restituire ai nostri allievi i loro strumenti di studio, si faccia avanti».

L’obiettivo è trovare le risorse per acquistare nuovi dispositivi e consentire agli studenti di tornare a utilizzare strumenti che, fino a pochi giorni fa, facevano parte delle loro attività scolastiche.

Il dirigente scolastico Pierluigi Rocca. Foto C.L.

Il sindaco Fasano: «Un atto ignobile»

Anche il sindaco di Castell’Alfero, Giancarlo Fasano, è intervenuto a scuola questa mattina, condannando duramente l’accaduto e illustrando le iniziative dell’amministrazione comunale.

«Siamo di fronte a un fatto ignobile e impensabile. Rubare in una scuola significa colpire non un singolo individuo, ma l’intera collettività e il futuro stesso dei nostri giovani. Con la Polizia Locale stiamo controllando palmo a palmo ogni traccia utile e analizzeremo i filmati delle telecamere comunali per cercare di individuare i responsabili. Come Comune provvederemo a riparare gli infissi danneggiati. Parallelamente ci siamo già attivati per verificare la copertura assicurativa e intendiamo bussare alle porte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, confidando nella consueta sensibilità verso il territorio, per capire se sia possibile unire le forze e ricomprare i 25 computer portatili portati via».

Mentre si cerca di ricostruire con precisione la dinamica e risalire ai responsabili, la scuola deve fare i conti con le conseguenze del furto. Resta l’immagine di quel carrello vuoto, simbolo di un danno che non riguarda soltanto un inventario da ripristinare: quei computer erano stati comprati per i ragazzi, per aiutarli a imparare e a costruire competenze. Rubarli significa colpire un servizio rivolto a tutta la comunità. Ed è questo, al di là del valore della refurtiva, l’aspetto più difficile da accettare.

La finestra del secondo laboratorio di informatica. Foto C.L.